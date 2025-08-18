AGENDA
Ritmes menuts
RITMES MENUTS 2025
17.30 h Jocs de fusta
18.30 h Live Karaoke, concert dinàmic
Carrer Callaueta. Andorra la Vella
TEATRE
DILLUNS DE DANSA. UNA MALETA DE CONTES: DIU LA LLEGENDA...
Un espectacle que enllaça tres llegendes mitjançant la dansa, el text i el teatre d’objectes de la Cia. Líquid Dansa. Hora: 19.30 h. Plaça Coprínceps. Escaldes-Engordany.
ESPECTACLES
ART DE LES BOMBOLLES
L’activitat se centra en dos espais distintius, cadascun dissenyat per proporcionar una experiència única: el taller i la zona d’experimentació. Hora: 11 h. Plaça de l’església. Encamp.
EXPOSICIONS
‘L’ARREL DEL DELIRI, NATURA, COS I SUBCONSCIENT A L’INSTITUCIONAL’
El nostre artista convidat de Vilamur, l’Albert Aznar, inaugura L’arrel del deliri, una proposta pictòrica i escultòrica que explora els límits entre el món interior i l’entorn natural, entre el somni i la matèria. Hora: 19 h. L’Institucional. Parc Central. Andorra la Vella.
‘ALBRECHT DÜRER. OBRES MESTRES DEL GRAVAT RENAIXENTISTA’
Trajectòria artística d’Albrecht Dürer com a gravador a través d’un recorregut per les seves obres cabdals, que incideix en els seus amplis focus d’interès i en la versatilitat de la seva creació. Centre d’art. Escaldes-Engordany. Fins a l’11 d’octubre.
‘CARBÓ VEGETAL: L’OR NEGRE DELS POBRES’
Exposició de Pascal Maitre que posa de manifest la duresa i la importància de la producció i comercialització del carbó vegetal per a la subsistència de moltes comunitats.
MW Museu de l’Electricitat. Encamp. Fins al 30 de novembre.
‘DIBUIXOS AMB TINTA I CANYA’
Us convidem a gaudir d’una visió contemporània en blanc i negre de l’art més representatiu del nostre país. Museu de la Moto. Canillo. Fins al 31 de desembre.