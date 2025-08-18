HORÒSCOP DEL DIA
Prediccions del zodíac
Aries
De vegades t'agrada mantenir-te aïllat i atreure els altres amb una mirada captivant. Però amb l'energia celestial en funcionament, no us sentireu tan distant. Et trobaràs xerrant amb estranys al magatzem o compartint novetats amb coneguts a la feina. Encara que mai no arribaràs a ser el Sr. Social, de tant en tant pots utilitzar el contacte humà! Per tant, obre't als altres i forma part del món d'avui.
Taure
Potser t'interessen allò místic i ocult i avui tindràs l'oportunitat d'aprendre molt sobre tots dos temes. Podries aconseguir-ho unint-te a grups que comparteixin els teus interessos i descobriries informació fascinant. La combinació d'influències planetàries implica que potser no les comprenguis totalment al principi. No importa: no et rendeixis. Ja les comprendràs!
Bessons
Avui pots esperar molta activitat al teu veïnat. Moltes persones podrien anar i venir; hi podria haver nous veïns de mudança, o negocis que s'inauguren. No obstant això, hi podria haver congestions de trànsit, de manera que no és un bon dia per sortir amb la interlocutòria. La influència de l'alineació celestial implica que no serà fàcil moure's, especialment en qualsevol mena de vehicles. Si necessites anar a algun lloc camina!
Cranc
Anar a una conferència o taller podria aportar-te informació important encara que al principi no aconsegueixis entendre-la. Et podrien agradar els sentiments involucrats encara que no hi reconeguis cap valor pràctic. Hauràs de pensar sobre això. L'alineació planetària els podria fer més difícils del que haurien de ser. Totes les idees tenen algun valor pràctic. Només necessitem descobrir-ho.
Lleó
Els artefactes nous poden simplificar les feines de la casa. Potser sàpigues armar un pressupost amb lordinador, o cuinis amb una processadora o tinguis una aspiradora dúltima generació. Avui podries sentir-te gratament sorpresa per la rapidesa amb què fas les coses encara que la rutina segueixi avorrint-te! Podries també experimentar entusiasme i avorriment. Aguanta una mica!
Verge
Avui podries gaudir aprenent coses noves amb nova tecnologia que representi la promesa d'ajudar-te a elevar el teu nivell socioeconòmic en aquest món. T'anirà molt bé amb això. No obstant això, també et podria resultar difícil posar-la en funcionament, almenys ara com ara. Això no obstant, la configuració celestial només implica demora. No negació. De manera que, encara que no vegis resultats immediats, avui és un gran dia per augmentar les teves habilitats!
Balança
El panorama astral és del teu costat, et sentiràs com si haguessis guanyat la loteria. Les coses sortiran a la teva manera a tots els nivells. Les relacions seran positives i divertides i compartiràs moments alegres amb amistats i éssers estimats. A la feina, sentiràs pau sobre el rumb de la teva carrera. Encara que no estiguis treballant en la feina dels teus somnis, descobriràs que tindràs experiències molt útils en aquest lloc.
Escorpí
Avui els teus sentiments estaran a flor de pell. L'alineació planetària intensificarà les emocions que arribaran al màxim. Té cura de la demostració de l'humor. ¡L'estrès que tens és veritable, però no et descarreguis amb una persona innocent! Abans de tallar algun cap, intenta posar una mica de perspectiva en les situacions. Pots fer exercicis al gimnàs o una llarga caminada.
Sagitari
Amb la influència astral actual, sentiràs que passaràs la major part del dia socialitzant. Gaudiràs amb les bromes compartides amb amistats i les xerrades amb els coneguts. El teu telèfon no pararà de sonar rebent bromes. Enviaràs correus electrònics per transmetre idees brillants. Intenta no concentrar-te en res gaire seriós. Les energies planetàries t'incentivaran a estar positiu i divertir-te.
Capricornio
És un bon dia per començar nous sistemes o plans. Amb l'alineació astral, les tasques com ara dissenyar, escriure i programar funcionaran amb tranquil·litat. Tindràs el cap ple d'idees clares. Si heu d'expressar el vostre únic punt de vista mitjançant un projecte creatiu, avui és el dia indicat per realitzar-lo. També podràs aplicar aquesta energia a casa teva. Tindràs idees per remodelar i redecorar-ho tot.
Aquari
Avui sentiràs desitjos d'interrelacionar-te i comunicar-te amb els altres. La configuració planetària us incentivarà a realitzar aquesta connexió. Fes trucades telefòniques a possibles clients i atreveix-te a realitzar propostes per a treballs futurs. Parla amb un mentor i demana-li ajuda per al teu projecte preferit. Si avui teniu reunions, la vostra energia creativa portarà vida a qualsevol discussió. Expressa la teva imaginació i la teva inventiva.
Peixos
La teva imaginació estarà alerta, per tant presta atenció al que et diuen els teus instints. Sempre has tingut l'habilitat de trucar al “Ser Superior” o musa. De vegades ignores aquests missatges dajuda a favor de coses més pràctiques. Amb aquesta energia astral funcionant, el teu intel·lecte es destacarà i trobaràs maneres emocionants denfocar un problema. Per tant, deixa que la teva ment divagui i tracta de capturar la seva essència.