TELEVISIÓ
Adeu a ‘Pesadillas’
Disney+ opta per cancel·lar la sèrie inspirada en la saga literària de R. L. Stine després de dues temporades. Sony Pictures Television ja busca una nova llar per a la ficció.
Disney+ ha decidit cancel·lar Pesadillas després de la segona temporada, tot i que la productora Sony Pictures Television confia encara en una tercera entrega i ja treballa per trobar una nova plataforma on donar-li continuïtat. L’antologia de terror inspirada en l’univers literari de R. L. Stine i en les adaptacions cinematogràfiques de 2015 i 2018 aspirava a mantenir viva la franquícia i a captar un ampli públic, però no ha aconseguit els resultats esperats per la plataforma audiovisual.
La sèrie, que en la seva primera temporada es va estrenar simultàniament a Disney+ i Hulu l’octubre del 2023, té Rob Letterman i Nicholas Stoller al capdavant del desenvolupament. Letterman ja havia dirigit la primera pel·lícula protagonitzada per Jack Black, i en aquesta nova etapa va apostar per un to més fosc i madur sense perdre l’essència juvenil de la saga.
En total, les dues temporades acumulen més de 100 milions d’hores de visualització arreu del món. Malgrat aquestes dades, la direcció de Disney+ considera que la sèrie no comptava amb el potencial necessari per mantenir-se a llarg termini dins del seu catàleg.
Sony Pictures Television, per la seva banda, manté la intenció de continuar la producció i estudia diferents opcions creatives per adaptar-la a nous formats o replantejar-ne l’enfocament narratiu. Entre les possibilitats que es contemplen hi ha la recerca d’una altra plataforma d’estríming disposada a apostar per la franquícia, tenint en compte la seva base de seguidors i el pes cultural de la marca. L’objectiu és donar una nova vida a Pesadillas i prolongar la presència d’un univers que, tres dècades després de la seva creació, continua despertant interès entre el públic juvenil i nostàlgic.