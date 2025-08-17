TELEVISIÓ
Scorsese, de prop
Una sèrie documental que repassa la trajectòria del mític cineasta arribarà el 17 d’octubre a Apple TV+. La plataforma n’acaba de presentar un primer tràiler.
Apple TV+ estrenarà el 17 d’octubre Mr. Scorsese, una sèrie documental en cinc parts dirigida per Rebecca Miller sobre la trajectòria del llegendari cineasta Martin Scorsese.
Miller ha comptat amb accés total als arxius privats del director de pel·lícules com Taxi driver, Toro salvatge o El lobo de Wall Street, i ha entrevistat el mateix Scorsese i molts dels seus col·laboradors, entre els quals hi ha Robert De Niro, Daniel Day-Lewis, Leonardo DiCaprio, Mick Jagger, Steven Spielberg o Paul Schrader.
En un primer clip de vídeo difós per la plataforma, Scorsese i Spielberg revelen què hi ha de cert en la llegenda urbana que diu que el director va amenaçar de mort els productors de Taxi driver per defensar-ne el muntatge final.
Spielberg explica que el seu amic el va trucar per telèfon, molt enfadat, dient que volien retocar l’escena violenta del bany de sang final. A continuació, una entrevistadora pregunta a Scorsese si és cert que tenia una pistola i aquest admet que va arribar a dir que n’aconseguiria una, però que mai no ho va fer. El que sí que va dir que faria seria robar el muntatge i destruir-lo ell mateix per evitar que ho fessin ells. Finalment, la solució per evitar una classificació X per part de la MPAA –l’associació que representa els estudis de Hollywood– va passar per degradar la intensitat del color de la imatge i la textura, més granulosa.
Miller compon al llarg de la sèrie “el retrat d’un home a través de la lent de la seva feina” i examina com les seves experiències vitals van formar la seva visió artística. Des de les seves pel·lícules d’estudiant a la Universitat de Nova York fins a l’actualitat, el documental explora els temes que han fascinat Scorsese i han alimentat la seva extensa filmografia, incloent-hi el lloc que tenen el bé i el mal en la naturalesa humana.