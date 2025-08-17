HORÒSCOP DEL DIA
Prediccions del zodíac
Aries
Avui els qui vagin a casa teva podrien portar moltes notícies interessants. De fet, podries tenir instal·lat un nou ordinador, una ràdio, un televisor o el servei de cable que podrien portar-te informació actualitzada molt més ràpid. Això alhora pot significar una enorme diferència en la teva vida, si bé en aquest moment puguis no saber de què es tracta.
Taure
Avui el teu cor està enfocat al romanç, i podries estar una mica ansiós per compartir un moment íntim o dos amb el teu amant. Lúnic problema és que parts de la teva psique no estan totalment dacord amb aquest pla. El panorama indica que hi ha una força transformadora, forta, dirigint-se cap a tu que li agrada qüestionar el motiu per gairebé tot allò que fas.
Bessons
Avui marca el començament d'una important travessia de quatre setmanes durant el qual amics íntims podran tenir un paper més important a la teva vida. Molt de tot la teva autoestima dependrà de les teves relacions, i de la manera com t'emportes amb un grup. Aquesta tendència té més enfocament gràcies als planetes, els que estan alineats per alliberar més energia.
Cranc
El teu lloc de treball i la manera com maneges les coses cada dia estaran al centre de la teva atenció durant les properes quatre setmanes, a causa de l'aspecte en joc. Avui la clau és la comunicació, i descobriràs que aquesta t'obrirà tota una nova tendència que permetrà una entesa més gran entre totes les parts interessades. Assegureu-vos de dir exactament el que tens al cap.
Lleó
Avui marca el començament d'un període de quatre mesos en què les finances et seran de més preocupació que el que és normal. Descobriràs que molt probablement estaràs molt involucrada en aquesta àrea de la teva vida, i estàs més disposada a fer la feina que produeixi resultats positius. Consulta amb aquells amics que et poden ajudar al llarg del camí. L'alineació del planeta t'urgeix perquè prenguis la iniciativa.
Verge
El teu cor avui t'està trucant per fer coses amb els altres, i descobriràs que les connexions íntimes amb éssers estimats resulten extremadament satisfactòries. Alhora, però, descobriràs que les teves metes professionals també són un centre d'atenció important, una tendència que continuarà durant les properes quatre setmanes. L'única part difícil en el pla d'avui és el conflicte potencial que podria originar-se a partir d'aquests dos costats de la teva vida, a causa de la combinació d'energies en joc.
Balança
Un projecte en què treballes des de fa un temps, potser un d'índole artística, o simplement una tècnica nova per aconseguir fer les coses pot estar a punt de finalitzar, encara que no del tot bé. Podràs preguntar-te què fas malament. El més probable és que no estiguis fent res malament: potser només es tracti de la configuració planetària en acció. L'aspecte en joc pot presentar obstacles, però no nega els resultats. Aguanta una mica!
Escorpí
És probable que la teva ment desbordi d'idees exaltades –polítiques, socials, filosòfiques, espirituals– però avui no estàs en sintonia amb qüestions pràctiques. No obstant això, sembla que les teves finances requereixen atenció si bé no tens ganes d'ocupar-te'n. L'alineació d'avui podria fer que et resulti difícil deixar les idees de banda perquè et concentris als comptes, però fes l'esforç. Pots deixar que la teva ment flueixi lliurement després.
Sagitari
L'interès per les ciències o allò ocult podria portar-te a voler buscar grups que comparteixin els teus interessos a través dels quals puguis conèixer gent nova. No obstant això, en aquest moment et podria resultar difícil trobar el grup adequat. La influència provinent de la configuració celestial podria interposar obstacles per trobar amics i activitats noves, però no és impossible. Endavant!
Capricornio
A mesura que descobreixes camps i nous objectius que potser comprenguin tecnologia moderna o qüestions socials o polítiques, la teva vida s'impregna d'un nou sentit de l'aventura. Es podria obrir un món completament nou. El vostre intel·lecte podria funcionar massa ràpid a causa de l'estimulació constant. La influència de la configuració astral implica que els teus nous interessos poden interposar-se a la teva vida familiar. Tot i això, acabaràs aprenent a equilibrar-los.
Aquari
Podries estar pensant a fer un viatge llarg amb avió, potser a un estat llunyà oa un altre país, però es podran presentar obstacles inesperats. Això està bé: només has de trobar una manera de solucionar-los per poder emprendre el viatge. La influència de l'actual configuració celeste posa l'accent en allò desconegut. Això pot crear algunes sorpreses desconcertants, però no nega res necessàriament.
Peixos
Una quantitat d'esdeveniments socials interessants i entretinguts podrien resultar tan divertits que de fet detestis haver de tornar demà a la rutina. Podries conèixer nous amics i descobrir nous interessos que podrien mantenir-te ocupada durant setmanes si no interferissin les responsabilitats. Potser els teus planetes et facin sentir una mica de depressió avui a la nit. Però mai temes! T'ho fas per mantenir les teves obligacions i la teva nova vida!