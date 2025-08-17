AGENDA
'Fils d'art - Tupida serenor'
LA PROPOSTA DEL DIA
En comptes de formar part del procés de creació, en aquesta obra canviant i en constant evolució, l’espectador podrà endinsar-se en una obra que, exposada a l’aire lliure, anirà evolucionant amb l’ajuda del vent, la humitat i la llum. Exteriors de Casa Comuna. Sant Julià de Lòria. Fins al 30 d’agost.
FIRES I MERCATS
MERCATS D’ARTESANS
Mercat amb nombroses parades d’artesans i productes agroalimentaris on podràs posar a prova les teves habilitats a l’espai de circ. Ordino.
EXPOSICIONS
‘KARABAN’
Mostra fotogràfica que repassa el paisatge natural i humà que va acompanyar Elena Milà i David Vilanova, moguts per l’objectiu de recaptar fons per l’ONG Kings and Queens of Kibera. No et perdis aquesta colpidora i càlida mostra fotogràfica que al llarg dels mesos d’estiu es podrà veure al vestíbul del museu. Bici Lab Andorra. Andorra la Vella. Fins al 27 de setembre.
‘EULÀLIA GRAU. L’ART COM A COMPROMÍS ÈTIC’
La mostra, comissariada pel periodista, crític d’art i gestor cultural Ricard Planas Camps, posa en relleu la capacitat de Grau de fer de l’art una eina de pensament, endinsant els espectadors en un món iconogràfic impactant. Sala d’Exposicions del Govern d’Andorra. Andorra la Vella. Fins al 26 d’octubre.
‘ALBRECHT DÜRER’
Exposició que analitza la trajectòria artística d’Albrecht Dürer. Centre d’Art. Escaldes-Engordany. Fins a l’11 d’octubre.
‘CARBÓ VEGETAL: L’OR NEGRE DELS POBRES’
Pascal Maitre posa de manifest la duresa i la importància de la producció. Museu de l’Electricitat. Encamp. Fins al 30 de novembre.
‘DIBUIXOS AMB TINTA I CANYA’
A partir de tinta xinesa i una canya de fusta, Galobardes esbossa interpretacions personals de l’art romànic andorrà, com Sant Miquel d’Engolasters, Santa Coloma o Sant Joan de Caselles, entre d’altres. Museu de la Moto. Canillo. Fins al 31 de desembre.