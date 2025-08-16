TELEVISIÓ
‘The office’ es reinventa
'The paper’, l’‘spin-off’ de la sèrie protagonitzada per Steve Carell, s’estrenarà el 4 de setembre a Peacock. A Europa arribarà durant la tardor a través d’SkyShowtime.
Deu anys després de l’adeu de The Office, el seu estil de fals documental torna amb The Paper, una nova sèrie que manté el segell creatiu de Greg Daniels i Michael Koman però canvia d’escenari i de professió. El relat deixa enrere la paperera Dunder Mifflin per instal·lar-se en un diari local en decadència de Toledo (Ohio), on un equip improvisat intenta sobreviure a les retallades, el clickbait i la necessitat urgent de reinventar-se.
L’estrena tindrà lloc el 4 de setembre a la plataforma nord-americana Peacock amb quatre episodis inicials, seguits de lliuraments setmanals fins al 25 de setembre. A Europa, SkyShowtime ha confirmat que la incorporarà al seu catàleg durant la tardor, encara sense data definida.
Encapçala el repartiment Domhnall Gleeson, que es posa en la pell de Ned Sampson, un nou editor en cap decidit a salvar el Toledo Truth Teller del col·lapse. La seva arribada sacseja la dinàmica interna i força un grup d’empleats i voluntaris sense experiència a aprendre l’ofici periodístic des de zero. Entre ells, destaca el retorn d’Oscar Núñez com a Oscar Martínez, l’antic comptable de The Office, ara en un context ben diferent i amb menys paciència per a les càmeres. El repartiment coral inclou Sabrina Impacciatore, Chelsea Frei, Melvin Gregg, Gbemisola Ikumelo, Alex Edelman, Ramona Young i Tim Key.
Un dels elements més comentats és que, dins de la ficció, el mateix equip de documentalistes que va retratar la sucursal de Scranton és qui filma aquesta nova història. Després d’aquella experiència, decideixen centrar la seva càmera en un diari regional amb recursos escassos, reflectint una realitat que afecta moltes redaccions locals als Estats Units.