AGENDA
'L'Antoni Fiter i Rossell espera una visita'
LA PROPOSTA DEL DIA
El doctor Antoni Fiter i Rossell, veguer episcopal i autor del cèlebre Manual Digest, espera amb ànsia la visita d’un antic company d’estudis de la Universitat d’Osca. Li vol ensenyar el país, però el doctor Picatoste, el seu amic, no és aquell jove de bon caràcter amb qui va compartir aula. Hora: 17 h. Centre Històric d’Andorra la Vella. Andorra la Vella.
FESTES
‘FESTA MAJOR D’ENCAMP’’
11.00 h Inflables amb Parc Blau, parc de l’Ossa
12.00 h Missa de Sant Roc, església de Santa Eulàlia
13.30 h Homenatge a la gent gran de la parròquia, Casa Comuna
16.00 h Inflables amb Parc Blau + Festa de l’escuma, parc de l’Ossa
19.30 h Vespreig amb sessió de DJ CASSANY i DJ TUNYIIX, plaça de Sant Miquel
‘FESTA MAJOR DE LA MASSANA’
12.00 h Missa solemne de les autoritats i el jovent amb organista i cantant
12.00 h Aperitiu popular a la plaça del quart
18.00 h Ball de tarda amb Atlàntic’s Quartet
22.00 h Focs artificials
SARDANES
‘BALLADA DE SARDANES’
Ballada d’estiu Jovenívola de Solsona. Hora: 19 h. Plaça de la Rotonda. Andorra la Vella.
EXPOSICIONS
‘KARABAN’
Mostra fotogràfica que repassa el paisatge natural i humà que va acompanyar Elena Milà i David Vilanova, moguts per l’objectiu de recaptar fons per a l’ONG Kings and Queens of Kibera. Bici Lab Andorra. Andorra la Vella. Fins al 27 de setembre.
‘ALBRECHT DÜRER’
Exposició que analitza la trajectòria artística d’Albrecht Dürer com a gravador a través d’un recorregut per les seves obres cabdals, que incideix en els seus amplis focus d’interès i en la versatilitat de la seva creació. Centre d’Art. Escaldes-Engordany. Fins a l’11 d’octubre.