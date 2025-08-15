HORÒSCOP DEL DIA
Prediccions del zodíac
Aries
El teu costat masculí i femení avui poden estar en desacord, ja que cadascú vol procedir a la seva manera. Avui marca el començament d'un període de quatre setmanes en què et demanarà aprofundir dins del teu món de secrets i somnis perquè puguis regirar alguns dels sentiments inconscients interiors i fer-los sortir a l'exterior.
Taure
Sota la influència planetària actual, és possible que l'atractiva seducció del violí o un altre instrument de cordes et cridi l'atenció. Quina meravellosa oportunitat per relaxar-te! Considera la idea d'omplir la tina amb aigua calenta amb bombolles aromàtiques, encendre una o dues espelmes i beure un te d'herbes mentre escoltes una música exquisida.
Bessons
L'energia astral en aquest moment posarà la teva naturalesa romàntica a tot el vapor. Quan va ser la darrera vegada que vas tenir una cita o vas compartir temps en intimitat amb algú especial? Si fa un temps, et trobaràs somiant sobre coses romàntiques
Cranc
Avui tindreu l'oportunitat de conèixer una nova amistat amb interessos i perspectives diferents. Aquesta persona demostrarà un enfocament refinat cap a la feina, la moda i la forma dinteracció social. Una nova amistat també portarà aventura, coneixement i fins i tot emoció a la teva vida.
Lleó
Sents estancament a la teva rutina? Aquest sentiment estarà amplificat i t'incentivarà a fer alguna cosa. La rutina pot assolir qualsevol en qualsevol moment. Considereu la idea de canviar els vostres hàbits diaris. Afegeix alguna activitat o intenta fer les mateixes coses a hores diferents.
Verge
Avui, l'energia lenta d'aquest dia us farà sentir com si tot es prolongués per sempre. Seria una bona idea involucrar-te en una cosa que mantingui la teva ment creativament ocupada. Estigues ocupada amb art, particularment aquelles que involucren la utilització de productes naturals com les flors o la fusta.
Balança
Avui et sentiràs independent, però descobriràs que la teva autoestima està molt dependent de com et veuen les altres persones. És molt probable que tinguis més preocupació del que és normal per la teva imatge pública, i hauries d'assegurar-te de posar-te la roba més bonica quan surtis de casa aquest matí.
Escorpí
Com que avui pots centrar-te en els temes relacionats amb la teva família, descobriràs que estan creant una mica de tensió en les teves relacions íntimes amb altres. Potser hi ha aspectes del teu comportament que van quedar de la teva infància que no et pots desprendre. Aquests comportaments et poden ocasionar problemes en altres àrees de la teva vida.
Sagitari
Et pots sentir molt emocional, i el detall més mínim et pot portar a un mar de llàgrimes. Alhora, és possible que aquest sentiment atregui altres que comparteixen el mateix estat emocional cap a tu. En tot això, la família i els temes domèstics podrien jugar un paper principal, atesa la combinació de les influències planetàries d'ara.
Capricornio
Temes espirituals, filosofia i educació superior d'assegurança tindran una atenció molt més forta a la teva vida aproximadament durant les properes quatre setmanes. Avui comença aquesta tendència i s'emfatitza pel fet que els planetes estan formant una influència dinàmica al cel.
Aquari
Ara els valors i les finances són de gran preocupació per a tu. Estàs sentint una tensió interna que et podria fer sentir com que necessites fer un enfocament més pro actiu en l'àmbit financer.
Peixos
Podries estar sentint tensió per un dilema intern sobre quant desitges revelar de la teva persona als altres. Certa part de tu et demana que comuniquis més al teu món exterior sobre la teva persona, i que et connectis més amb aquells amics que veus de manera més casual.