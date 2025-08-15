AGENDA

Mercats d'artesans

FESTES

FESTA MAJOR D’ENCAMP

10.00 h: concurs de pesca. Estany d’Engolasters.

Inscripció prèvia. Més informació a les xarxes socials @comissio_defestes_encamp

11.00 h: inflables amb Parc Blau. Parc de l’Ossa.

12.00 h: missa de la Mare de Déu. Església de Santa Eulàlia.

15.00 h: ral·li sorpresa. Plaça dels Arínsols.

16.00 h: infables amb Parc Blau + Festa de l’escuma. Parc de l’Ossa.

18.30 h: repic de campanes. Plaça de Sant Miquel.

18.30 h: torneig de vòlei platja. Piscina de la Mola. Inscripcions a l’entrada.

19.30 h: Ball de tarda amb Fusión Tercet. Plaça dels Arínsols.

22.30 h: grup de versions amb Fugados de Alcatraz. Plaça dels Arínsols.

24.00 h: Festa Els 40 On Tour. Plaça dels Arínsols.¡

FESTA MAJOR DE LA MASSANA

12.00 h: espectacle de dansa a la plaça de les Fontetes.

16.00 h: tirada al plat de Festa Major.

17.00 h: jocs infantils i festa de l’escuma al Prat Gran.

18.00 h: ball de tarda amb l’Orquestra Sabor Sabor.

21.00 h: hamburguesada popular a la plaça de l’Església.

22.30 h: ball de nit amb l’Orquestra Sabor Sabor.

02.30 h: tancament de festa amb DJ Xabo.

MERCATS

MERCATS D’ARTESANS

Mercat al centre del poble d’Ordino amb nombroses parades d’artesans i productes agroalimentaris on podràs posar a prova les teves habilitats a l’espai de circ. Horari: d’11 h a 21 h. Poble d’Ordino.

EXPOSICIONS

‘KARABAN’

Mostra fotogràfica que repassa el paisatge natural i humà que va acompanyar Elena Milà i David Vilanova. Bici Lab. Andorra la Vella. Fins al 27 de setembre.

‘CARBÓ VEGETAL: L’OR NEGRE DELS POBRES’

Pascal Maitre posa de manifest la duresa i la importància de la producció. Museu de l’Electricitat. Encamp. Fins al 30 de novembre.

