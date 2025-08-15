AGENDA
Mercats d'artesans
FESTES
FESTA MAJOR D’ENCAMP
10.00 h: concurs de pesca. Estany d’Engolasters.
Inscripció prèvia. Més informació a les xarxes socials @comissio_defestes_encamp
11.00 h: inflables amb Parc Blau. Parc de l’Ossa.
12.00 h: missa de la Mare de Déu. Església de Santa Eulàlia.
15.00 h: ral·li sorpresa. Plaça dels Arínsols.
16.00 h: infables amb Parc Blau + Festa de l’escuma. Parc de l’Ossa.
18.30 h: repic de campanes. Plaça de Sant Miquel.
18.30 h: torneig de vòlei platja. Piscina de la Mola. Inscripcions a l’entrada.
19.30 h: Ball de tarda amb Fusión Tercet. Plaça dels Arínsols.
22.30 h: grup de versions amb Fugados de Alcatraz. Plaça dels Arínsols.
24.00 h: Festa Els 40 On Tour. Plaça dels Arínsols.¡
FESTA MAJOR DE LA MASSANA
12.00 h: espectacle de dansa a la plaça de les Fontetes.
16.00 h: tirada al plat de Festa Major.
17.00 h: jocs infantils i festa de l’escuma al Prat Gran.
18.00 h: ball de tarda amb l’Orquestra Sabor Sabor.
21.00 h: hamburguesada popular a la plaça de l’Església.
22.30 h: ball de nit amb l’Orquestra Sabor Sabor.
02.30 h: tancament de festa amb DJ Xabo.
MERCATS
MERCATS D’ARTESANS
Mercat al centre del poble d’Ordino amb nombroses parades d’artesans i productes agroalimentaris on podràs posar a prova les teves habilitats a l’espai de circ. Horari: d’11 h a 21 h. Poble d’Ordino.
EXPOSICIONS
‘KARABAN’
Mostra fotogràfica que repassa el paisatge natural i humà que va acompanyar Elena Milà i David Vilanova. Bici Lab. Andorra la Vella. Fins al 27 de setembre.
‘CARBÓ VEGETAL: L’OR NEGRE DELS POBRES’
Pascal Maitre posa de manifest la duresa i la importància de la producció. Museu de l’Electricitat. Encamp. Fins al 30 de novembre.