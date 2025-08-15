TELEVISIÓ
HBO es posa les piles
La plataforma erradicarà la pràctica de compartir els comptes a partir del mes vinent. Un nou pla oferirà la possibilitat d’afegir un ‘membre extra’ per 7,99 dòlars.
HBO Max ha confirmat oficialment que posarà el punt final a la compartició de comptes entre usuaris que no resideixin al mateix domicili, en una mesura que seguirà l’estratègia aplicada per altres plataformes, com ara Netflix o Disney+. JB Perrette, director general global d’estríming i interacció de Warner Bros. Discovery, ha explicat que a partir del mes que ve, l’empresa començarà a desplegar una nova política que impedirà que les credencials d’un compte s’utilitzin de manera il·limitada fora de la llar registrada. Aquest canvi s’implementarà de manera gradual i vindrà acompanyat d’un nou model de subscripció per a aquells que vulguin mantenir l’ús compartit.
Així, el pla inclou la creació de l’opció membre extra, que permetrà afegir un usuari addicional al compte principal per un suplement mensual de 7,99 dòlars. Aquest membre disposarà d’un perfil propi, contrasenya i accés complet a tots els continguts, mantenint les mateixes prestacions tècniques.
Per detectar l’ús compartit no autoritzat, HBO Max utilitzarà diversos indicadors, com ara l’adreça IP, l’identificador dels dispositius i els patrons de visualització, amb la finalitat de determinar si el compte s’està utilitzant en un altre lloc. Inicialment, aquesta política s’implementarà als Estats Units i, progressivament, s’estendrà a altres mercats internacionals al llarg dels mesos següents.
Segons Warner Bros. Discovery, l’impacte financer d’aquesta mesura començarà a notar-se el quart trimestre del 2025, gràcies a l’augment de subscriptors de pagament i a la reducció dels comptes compartits sense cost addicional. La companyia confia que aquesta estratègia permeti reforçar el seu creixement en un mercat cada vegada més competitiu.