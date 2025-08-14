HORÒSCOP DEL DIA
Prediccions del zodíac
Aries
Si avui hi ha massa al teu plat que et demana concentració, potser no sigui aquest el millor dia per enfrontar-lo. Descobriràs que la concentració a la teva feina és realment molt difícil i això pot ser degut a l'energia astral actual. Si simplement has d'atendre algunes coses, considera treballar en un entorn sense distraccions.
Taure
Avui hi pot haver una petita batalla a casa teva que empitjorarà durant el dia. És temps de trucar a tothom a una reunió familiar. Si tots continuen ignorant els temes que tan evidentment estan produint un efecte negatiu, aleshores no hi haurà mai solucions.
Bessons
La interacció amb els teus companys estarà entelada amb molta tensió avui. Podria ser que hi hagi una petita batalla sota la superfície dins aquesta àrea de la teva vida. Els egos de les persones estan ben afirmats i no tenen por de prendre les seves pròpies decisions. Qualsevol forma de manipulació quedarà avui al descobert i es farà més evident gràcies als efectes de la configuració planetària del dia.
Cranc
Avui descobriràs que el teu sentit de pertinença està massa envoltat dels teus valors i possessions. Pren mesures en aquesta àrea de la teva vida i considera fer un pla nou per manejar les teves finances. La comunicació amb els altres us proporcionarà idees i perspectives noves sobre la millor manera de manejar aquesta situació.
Lleó
Avui és un dia per simplement sentir-te bé amb tu mateix/a. No cal amagar-se. Juga a guanyar i ho aconseguiràs. L'aspecte en joc avui us ofereix molta vitalitat física que segurament us ajudarà en el que heu planejat. És possible que hi hagi persones que estiguin una mica combatives avui, de manera que mantingui la guàrdia.
Verge
Molta de la teva autoestima pot ser el resultat directe de quant pots aconseguir a la teva feina. Teniu una enorme quantitat d'energia física a la vostra disposició que podeu posar en aquesta àrea de la vostra vida. L'energia d'aquest dia t'està omplint de vitalitat, cosa que produirà un gran impacte al teu dia. Aprofita-ho!
Balança
Hi ha algú al teu voltant que no està fent bé les coses. Si és així, considera prendre el primer pas per iniciar una conversa. Potser el teu interès serà tot el que es necessita per incentivar aquesta persona a compartir el que li està passant. Si sents que el teu acostament no serà ben rebut, intenta fer alguna cosa valent com convidar-la a dinar o enviar una targeta.
Escorpí
Avui, amb l'energia celestial que hi ha en joc, rebràs una empenta extra a la teva ja existent naturalesa competitiva. En un dia com aquest, ser el número u serà extremadament important per a tu, et sentiràs com si fossis l'única persona capaç de prendre el lideratge. Encara que això sigui veritat, ser massa agressiva no té classe.
Sagitari
La configuració celestial indica que avui t'has de donar l'oportunitat de treballar certs assumptes. Resisteix qualsevol temptació que puguis tenir de deixar de sentir, enfronta els teus sentiments i planeja alguna acció per fer canvis que desitges que passin. Mira la situació de prop i el paper que hi jugues.
Capricornio
Alguna vegada vas intentar escriure poesia? Amb aquesta influència astral, aquest seria un dia excel·lent per intentar-ho. Hi ha moltes formes de poesia i realment no han de rimar. Si ja ho has intentat, per què avui no et proposes escriure'n una altra? Els poemes es poden utilitzar per a moltes coses com en targetes o una col·lecció personal de pensaments i sentiments.
Aquari
Avui florirà un desig de mostrar la teva atenció i estima. Encara que sigui una cosa que facis regularment o de tant en tant, deixa que la creativitat t'ajudi a afrontar-ho. Un arranjament floral, una targeta feta a mà, una espelma o qualsevol cosa bonica farà que aquesta persona se senti sensacional.
Peixos
Sota aquesta influència planetària, et descobriràs enfrontant una situació que et portarà decepció. Encara que no tinguis el control sobre els fets que passin, sí que tens el control sobre com manejar-los. La teva actitud farà tota la diferència entre donar-te per vençuda o la disposició per tornar-ho a intentar.