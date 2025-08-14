TELEVISIÓ
Polèmica tancada
Disney i Gina Carano fan les paus després del controvertit acomiadament de l’actriu de la sèrie ‘The Mandalorian’ arran d’unes publicacions a les xarxes socials.
The Walt Disney Company ha posat fi a una llarga disputa legal amb Gina Carano després d’assolir un acord que tanca la demanda presentada per l’actriu arran del seu polèmic acomiadament de The Mandalorian. El conflicte, que s’allargava des de feia més d’un any, es va originar per unes publicacions a les xarxes socials en què la intèrpret comparava els republicans amb els jueus durant l’Holocaust.
Disney va apartar Carano de la ficció, en què donava vida a Cara Dune, per una sèrie de publicacions a les xarxes socials que la companyia va qualificar aleshores d’“abominables i inacceptables” pel fet de “denigrar les persones en funció de les seves identitats culturals i religioses”. Carano va demandar la companyia per acomiadament improcedent el 2024, amb el suport del multimilionari Elon Musk.
Sense revelar els termes de l’acord, Lucasfilm ha emès un comunicat, recollit per Variety, en què afirma que “Carano sempre va ser una persona respectada pels seus directors, coprotagonistes i equip, que va cultivar perfectament el seu ofici i va tractar els seus companys amb amabilitat i respecte”. El pacte posa fi a la denúncia presentada per llibertat d’expressió i discriminació de gènere. Des de The Walt Disney Company assenyalen ara que “esperen identificar oportunitats en les quals treballar plegats en un futur pròxim”.
A través d’X, Gina Carano ha qualificat la resolució com “el millor resultat per a totes les parts” i ha afirmat sentir-se “honrada i agraïda a Déu” pel desenllaç. També ha aprofitat per donar les gràcies a Musk per ajudar-la.
Aquesta no és la primera vegada que Carano protagonitza una polèmica. Es va burlar dels qui feien servir mascaretes durant la covid-19, va qüestionar el moviment Black Lives Matter i, igual que Donald Trump, va suggerir que les eleccions presidencials del 2020 van ser fraudulentes.