AGENDA
Festa major d'Encamp
FESTES
FESTA MAJOR D’ENCAMP
19.30 h: cercavila pel poble amb Tokem X Tu. Inici, plaça dels Arínsols
21.30 h: sopar del jovent. Sala de Congressos
Inscripcions 25 € a l’oficina de Turisme (a partir del 4 d’agost)
22.30 h: inici de festa amb DJ Cassany. Plaça dels Arínsols
00.30 h: discomòbil amb DJ Montalvo. Plaça dels Arínsols
02.30 h: discomòbil amb DJ Robznou. Plaça dels Arínsols
FESTA MAJOR DE LA MASSANA
23.59 h: inici amb actuació de la Noche Quilombera
01.30 h: DJ Avis fins a final de festa
VISITES
‘APICULTORS PER UN DIA’
Gaudiu sent apicultors per un dia. Us proporcionarem tot l’equipament i podreu conèixer de ben a prop com viuen les abelles amb una explicació de tot el procediment de la recol·lecció de la mel. Hora: 10 h. Santa Coloma.
RUTA GUIADA: ‘CAMÍ DE LA SENYORETA TEATRALITZAT I MUSICALITZAT’
Endinsa’t en les històries i llegendes del territori tot gaudint del camí de la Senyoreta amb l’historiador David Mas, la narradora i actriu Assumpta Mercader i els Pardals que ens guiaran amb música dels Pirineus tot al llarg del camí. Hora: de les 9 a les 12 h. Sant Julià de Lòria.
MÚSICA
RITMES, CAPITAL MUSICAL 2025. TINA & THE TURNERS - TRIBUT A TINA TURNER
CrisTina & The Turners és la banda tribut a Tina Turner. Esperat repertori a base dels èxits més destacables de la Tina Turner. Hora: 19.30 h. Aparcament de la Vinyeta. Andorra la Vella.
EXPOSICIONS
‘KARABAN’
Mostra fotogràfica que repassa el paisatge natural i humà que va acompanyar Elena Milà i David Vilanova, moguts per l’objectiu de recaptar fons per l’ONG Kings and Queens of Kibera. Bici Lab. Andorra la Vella. Fins al 27 de setembre.