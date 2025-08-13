TELEVISIÓ
‘Revival’ animat
HBO Max recupera algunes de les sèries més icòniques de Cartoon Network, però de moment només amb una selecció limitada d’episodis de les primeres temporades.
HBO Max ha aprofitat la febre per la nostàlgia que es respira en el món de l’entreteniment per sorprendre els subscriptors amb la incorporació, gairebé sense avís previ, d’alguns dels clàssics d’animació més recordats de la factoria Cartoon Network. La plataforma d’estríming ha recuperat nou títols que formen part de la memòria col·lectiva de tota una generació, entre els quals hi ha Las Supernenas, El laboratorio de Dexter o Agallas.
Aquesta decisió respon a una estratègia clara d’HBO Max per connectar amb el públic que va créixer als anys noranta i 2000, i que guarda un record especial de les tardes passades davant la televisió mirant Cartoon Network. El canal temàtic d’animació, que va començar les emissions a Europa el 1994, es va consolidar com una finestra d’entrada a sèries creatives, irreverents i amb un estil visual inconfusible. El seu tancament el 2013, enmig d’una política de retallades de l’empresa matriu, va deixar molts seguidors sense accés a aquestes produccions que havien marcat la seva infància i adolescència.
Tot i així, aquesta recuperació ha tingut un efecte agredolç entre els fans més fidels. La il·lusió inicial per retrobar aquestes sèries s’ha vist parcialment aigualida pel fet que la plataforma no n’ha inclòs les temporades completes, sinó només les primeres (i no sempre al complet).
Així, es poden veure només tretze episodis de les sèries Agallas, Ben 10: Alien Force, Campamento Lazlo, Ed, Edd y Eddy, Las Supernenas i Foster; onze capítols d’El laboratorio de Dexter, i sis de Chowder i de Vaca y Pollo.
Aquest fet podria respondre a qüestions de drets, de disponibilitat de material en alta qualitat o, simplement, a una aposta inicial que es podria ampliar en el futur si el feedback del públic és positiu.