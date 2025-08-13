HORÒSCOP DEL DIA
Prediccions del zodíac
Aries
Les coses s'aclariran molt per tu quan vegis els aspectes negatius de la teva vida com a part del cicle natural de la vida, integració, mort i regeneració. L'aspecte en joc avui et demana que actuïs sobre la base d'aquest cicle natural. Observa com les coses s'acomoden al seu lloc i mou-les a la fase següent.
Taure
Bessons
Informació rebuda sobre aquells que viuen lluny podria aixecar els teus ànims i augmentar el teu optimisme i entusiasme pel futur. Amb aquests sentiments d'inspiració, molt probable que et voldràs moure molt de pressa encara que no necessàriament amb precaució.
Cranc
Avui podries decidir fer alguna neteja a la casa, i mentre ho fas, fins i tot podries trobar el lloc just per guardar aquests articles de casa teva que mai havies trobat el lloc per emmagatzemar-los. Sents entusiasme, i el futur és de color de rosa, per això facis allò que facis avui portarà el segell d'aquests sentiments.
Lleó
Després d'un llarg projecte a la feina, probablement estaràs planejant el teu proper descans. Aquest, però, segurament serà un llarg viatge a algun lloc que volies anar, potser per avió. També podríeu estar pensant enrolar-vos en una classe o taller, possiblement sobre narració tècnica o creativa, o d'idioma estranger.
Verge
La teva percepció extrasensorial i la teva intuïció es troben molt elevades avui. La influència planetària implica somnis i visions aclaridors, com també una capacitat poderosa per percebre els pensaments i els sentiments dels altres. Si és possible, mantingues-te allunyada dels hospitals, ja que pots sentir els dolors i patiments- sense esmentar l'estrès- que és tan comú en aquests llocs.
Balança
Pren un rol agressiu cap a la teva espiritualitat. Descobriràs que hi ha molt aprenentatge elevat que encara has de fer a través del qual trobaràs un significat més gran a la teva vida. No perdis el teu temps amb preocupacions mundanes i possessions materials. Hi ha un missatge important per aprendre en cada situació que travessis.
Escorpí
Tens la gran necessitat de tenir una connexió més forta amb els teus germans en aquest moment. Si no tens germans, considera les persones a la teva vida que més s'acostin a aquest rol. Participa brindant-los suport a les seves vides i decisions.
Sagitari
Hi ha una gran quantitat de vitalitat física i augment de l'ego avui gràcies a la col·locació provinent dels teus planetes. La gent tendeix a estar molt més activa i hostil en general. Per a tu, aquesta energia estarà millor emprada si la dirigeixes al teu interior, cap als aspectes més amagats de la teva naturalesa.
Capricornio
La teva naturalesa romàntica està rebent una onada denergia activa que has dutilitzar bé. Descobriràs que ets més entremaliada i infantil a les teves accions, gràcies a la influència de la configuració astral. Aquest és un moment d'autoexpressió creativa per a tu en què podràs dir molt a través de les teves creacions artístiques.
Aquari
Sentiràs com que es van encendre tots els llums de l'escenari. Hi ha una gran concentració en tu mateixa i en la teva vida personal, així que assegura't d'estar projectant una imatge positiva als altres. Podria ser que avui estigues una mica més hostil que de costum. El més probable és que aquest sigui un mecanisme d'autodefensa.
Peixos
Avui et reconfortarà molt estar amb gent, i no has de dubtar davant de qualsevol oportunitat de fer socials. Hi ha molta força a la teva comunicació amb els altres i veuràs que el teu ego s'infla a mesura que passes més temps interactuant amb persones amb els teus mateixos interessos. L´alineació astral està enviant a l´aire vibracions orientades a les accions.