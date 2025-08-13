AGENDA
Els (més) frescos de Santa Coloma
VISITES
‘ELS (MÉS) FRESCOS DE SANTA COLOMA’
Visita guiada pels indrets més especials: Espai Columba, església, carrers... però un intrèpid arqueòleg, el Pierre, voldrà fer servir el grup d’ajudants per descobrir el lloc on s’amaguen els frescos suposadament perduts de l’església. Hora: 17 h. Santa Coloma.
TALLERS
‘MONS EN SUSPENSIÓ. TALLER DE COLLAGE PER A ADULTS’
Taller de collage per a adults a càrrec de Yolanda Blanco. Hora: 19 h. Sala d’exposicions del Govern d’Andorra. Andorra la Vella.
MÚSICA
CONCERT D’ÀURIA FRANCH
Concert a càrrec d’Àuria Franch en què presenta Com sonaria en català..? És un espectacle on sonaran els grans hits de la història però passats pel català i en versions acústiques amb una veu increïble. Hora: 19 h. Plaça Coprínceps. Escaldes-Engordany.
ESPECTACLES
DIMECRES DE XICS
Espectacle de teatre Una maleta de contes. Hora: 18 h. Prat Gran. La Massana.
EXPOSICIONS
‘SALT AL VUIT’
Selecció dels millors acudits del vinyetaire Jordi Planellas, durant els vuit anys al Diari d’Andorra. Museu del Còmic. La Massana. Fins al 16 d’agost.
‘KARABAN’
Mostra fotogràfica que repassa el paisatge natural i humà que va acompanyar Elena Milà i David Vilanova, moguts per l’objectiu de recaptar fons per l’ONG Kings and Queens of Kibera. Bici Lab Andorra. Andorra la Vella. Fins al 27 de setembre.
‘ALBRECHT DÜRER’
Exposició que analitza la trajectòria artística d’Albrecht Dürer com a gravador a través d’un recorregut per les seves obres cabdals, que incideix en els seus amplis focus d’interès i en la versatilitat de la seva creació. Centre d’Art. Escaldes-Engordany. Fins a l’11 d’octubre.