HORÒSCOP DEL DIA
Prediccions del zodíac
Aries
Ara mateix podries estar concentrat/da en qüestions professionals i monetàries. A la teva ment s'estan desenvolupant plans per millorar el teu futur en ambdues àrees, encara que probablement encara no hagis decidit quin recorregut prendre de moment.
Taure
En aquest moment assumeix un paper més pro-actiu a les teves finances. El més probable és que les preocupacions emocionals no us permetin veure tots els angles de la situació. L'aspecte en joc transmet una influència poderosa que pot encendre qualsevol metxa que estigui preparada i llesta per explotar.
Bessons
Avui les persones podrien encoratjar-te a invertir diners en apostes: assegura't de pensar abans d'actuar. Fixa't un límit abans d'entrar al casino, no quan ja estàs asseguda a taula. Als altres els pot resultar fàcil dir-te com actuar, senzillament perquè no estan arriscant els seus propis recursos.
Cranc
Avui és probable que els problemes a la feina ocupin el centre de la teva atenció. Tracta de no involucrar-te emocionalment massa en aquestes qüestions. Si ho fas, podràs perdre contacte amb el teu pensament racional i podries acabar perjudicant tota la teva posició. Conversa amb els altres en privat per aconseguir controlar la situació.
Lleó
Quan es tracta de conservar les teves possessions personals tendeixes a mostrar més agressivitat que no pas de costum. Aneu amb compte de tornar-vos massa dependent d'elements materials per assegurar el vostre benestar. Les teves ànsies de possessió podrien fer pensar als altres que ets avara.
Verge
Avui ocupa't de la casa, fins i tot en els detalls més simples. Treu la pols i comença a netejar les teranyines dels racons. Sentiràs una gran satisfacció personal en dedicar temps i esforç a millorar el teu entorn. Mentres ho fas també millorarà el teu estat d'ànim. Avui l'energia astral en joc us estarà encoratjant mentre ho feu.
Balança
Avui probablement trobaràs diverses trucades telefòniques d'amics que volen saber com et trobes, i tindràs moltes converses interessants. També poden prendre molt del teu temps els nens, joves i mascotes. Podries planificar escriure unes quantes cartes que d'alguna manera concerneixin el futur.
Escorpí
Després d'una llarga i dura sessió de treball, probablement estaràs pensant en el proper descans del món laboral. Aquest cop els teus pensaments es bolcaran a un viatge, potser a una província llunyana oa un país estranger – on voldràs quedar-te per un temps. Potser t'hi acompanyi un amic íntim o un amant.
Sagitari
Ara mateix la teva ment probablement està enfocada a les qüestions mundanes del treball i dels diners. Et podria preocupar el fet que has gastat molts diners darrerament, i estàs reflexionant sobre com compensar-ho sense haver de prescindir de gaire. Trobareu les solucions que voleu, ja que un descans recent de la vostra rutina us ha ajudat a aclarir la vostra ment.
Capricornio
Aquest és un moment meravellós per socialitzar. Podries assistir a una festa, o relacionar-te amb un grup d'alguna mena. La companyia d'altres que comparteixen els teus interessos podria resultar estimulant i força emocionant, ja que es podria compartir informació nova i sorprenent.
Aquari
Avui podries rebre una quantitat de cartes o anomenats telefònics de gent jove. Podries passar cert temps al cotxe, fent manats o posant-te al dia amb les persones que no ho vas fer ahir. Us podria arribar un regal a través d'un missatger especial. La comunicació amb la parella podria revelar canvis futurs tant a la teva feina com a casa teva.
Peixos
Avui és un bon dia per arribar als altres. Et descobriràs trucant per telèfon a amics que no has vist o escoltat fa temps, interessant-te per ells. Bones notícies sobre un succés emocionant podrien venir de la persona especial a la teva vida, o d'un amic íntim. Podria haver-hi relacions amb artistes, actors i escriptors, atorgant-te informació útil i interessant.