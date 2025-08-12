TELEVISIÓ
‘One Piece’ no s’atura
El fenomen de Netflix avança a bon ritme i la plataforma ja ha estrenat el tràiler de la segona temporada. També deixa entreveure que hi haurà un tercer lliurament.
Netflix tenia guardada una sorpresa per als seguidors de One Piece. La plataforma ha llançat el tràiler de la segona temporada de la sèrie d’acció real que adapta el famós manga d’Eiichiro Oda, en què es mostren imatges inèdites dels nous capítols.
Però, a més, el servei d’estríming deixa caure que hi haurà tercera temporada, en la qual ja estan treballant. “Tot apunta que la tercera temporada ja està en marxa…”, diu Netflix en el text descriptiu del tràiler a YouTube.
En aquesta segona entrega, One Piece va perdre al maig el seu creador i showrunner, Matt Owens, que va explicar que volia centrar-se en la seva salut mental. Quan es va fer pública la notícia, Netflix ja havia compartit una primera imatge, en què es veia els seus protagonistes Iñaki Godoy (Luffy), Emily Rudd (Nami), Mackenyu (Zoro), Taz Skylar (Sanji) i Jacob Romero Gibson (Usopp).
La sèrie adapta un fenomen cultural que compta amb milions de fans arreu del món. Ara amplia la seva trama i relata la història d’un grup de personatges peculiars que somien unir-se a la lleial tripulació de Luffy, els Barret de Palla. La ficció, creada en col·laboració amb Shueisha, és una producció de Tomorrow Studios i Netflix que compta amb l’ajuda d’Eiichiro Oda (també conegut com a Oda-Sensei), en la producció executiva.
La segona temporada va finalitzar el rodatge el mes de febrer passat. Un dels grans reptes tècnics ha estat donar vida a personatges com Chopper, el ren que parla, el primer avanç del qual va ser revelat recentment per Netflix i va rebre l’aprovació entusiasta del mateix creador del manga.
Entre les incorporacions destacades al repartiment hi ha Mikaela Hoover, que interpreta Tony Chopper, i Joe Manganiello, que assumeix el paper de Crocodile. També s’hi sumen David Dastmalchian, Sendhil Ramamurthy, Lera Abova, Daniel Lasker o Camrus Johnson.