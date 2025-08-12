AGENDA
Detectius del bosc
ACTIVITATS
‘DETECTIUS DEL BOSC’
Aprendràs a reconèixer petjades, excrements i altres rastres. Practicaràs com capturar petjades sobre terreny amb tècnica de camp. Dificultat baixa. Horari: de les 11 h a les 13.30 h. Caseta d’informació del parc natural de la vall de Sorteny. Canillo.
MÚSICA
RITMES, CAPITAL MUSICAL 2025
Grup de versions d’Andorra de llarga trajectòria en el panorama musical del país que us convida a gaudir dels grans èxits de tots els temps (des dels anys seixanta fins a l’actualitat). Hora: 19.30 h. Aparcament de la Vinyeta. Andorra la Vella.
EXPOSICIONS
‘SALT AL VUIT’
Selecció dels millors acudits del vinyetaire Jordi Planellas, durant els vuit anys al Diari d’Andorra. Museu del Còmic. La Massana. Fins al 16 d’agost.
‘KARABAN’
Mostra fotogràfica que repassa el paisatge natural i humà que va acompanyar Elena Milà i David Vilanova, moguts per l’objectiu de recaptar fons per l’ONG Kings and Queens of Kibera. Bici Lab Andorra. Andorra la Vella. Fins al 27 de setembre.
‘ALBRECHT DÜRER’
Exposició que analitza la trajectòria artística d’Albrecht Dürer com a gravador a través d’un recorregut per les seves obres cabdals, que incideix en els seus amplis focus d’interès i en la versatilitat de la seva creació. Centre d’Art. Escaldes-Engordany. Fins a l’11 d’octubre.
‘CARBÓ VEGETAL: L’OR NEGRE DELS POBRES’
L’exposició de Pascal Maitre posa de manifest la duresa i la importància de la producció i comercialització del carbó vegetal per a la subsistència de moltes comunitats. MW Museu de l’Electricitat. Encamp. Fins al 30 de novembre.
‘DIBUIXOS AMB TINTA I CANYA’
A partir de tinta xinesa i una canya de fusta, Francesc Galobardes esbossa interpretacions personals de l’art romànic andorrà. Museu de la Moto. Canillo. Fins al 31 de desembre.