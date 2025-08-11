TELEVISIÓ
‘Remake’ a la vista
Apple TV+ prepara una adaptació en forma de minisèrie de la reeixida comèdia romàntica ‘The Holiday’, protagonitzada el 2006 per Cameron Diaz i Kate Winslet.
Apple TV+ treballa en una adaptació televisiva de The Holiday, l’exitosa comèdia romàntica que Nancy Meyers va portar a la gran pantalla l’any 2006. La plataforma prepara una minisèrie que permetrà redescobrir la història per a una nova generació d’espectadors.
Segons informa Deadline, el projecte reprendrà l’entranyable premissa del film, protagonitzat per Kate Winslet, Cameron Diaz, Jude Law i Jack Black, per adaptar-la en format televisiu. La història tornarà a girar entorn de dues dones, una britànica i una estatunidenca, que intercanvien casa seva per Nadal i acaben trobant l’amor, tot i que en aquesta ocasió comptarà amb nous personatges i una visió renovada.
Apple TV+ ja ha iniciat el càsting per escollir les protagonistes, amb ofertes adreçades a intèrprets de renom tant del Regne Unit com dels EUA. Es preveu que la ficció rebi llum verda definitiva un cop confirmats els fitxatges principals.
La producció de la minisèrie anirà a càrrec de Left Bank Pictures i tindrà Krissie Ducker com a guionista i productora executiva. Rob Delaney també participarà en l’escriptura dels guions. La directora del film original, Nancy Meyers, no formarà part d’aquesta nova adaptació.
A la pel·lícula, Cameron Diaz interpreta Amanda Woods, una jove americana amb problemes amb els homes, i Kate Winslet es posa a la pell d’Iris Simpkins, una londinenca atrapada en una relació tortuosa. L’Amanda decideix anar-se’n de vacances per oblidar la seva ruptura recent. En una pàgina d’intercanvi de cases, troba l’oferta de l’Iris i, així, s’intercanvien les residències i les pertinences durant les dues setmanes de Nadal per fugir de la seva ciutat i provar nous ambients.