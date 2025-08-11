HORÒSCOP DEL DIA
Prediccions del zodíac
Aries
Donada l'alineació astral d'avui et podries sentir com una bala perduda. No et sorprenguis si en aquest moment sents un vessant de violència al teu interior. Inconscientment, hi podria haver un desig de lluitar i conquerir. Busca l'origen d'aquest enuig i resol el problema abans d'acabar projectant aquesta energia cap als que no en tenen necessàriament la culpa.
Taure
La influència psíquica provinent de la configuració astral d'avui et podria fer sentir un poder particularment telepàtic. No et sorprenguis si et descobreixes llegint la ment de persones que viuen lluny de tu, dones en particular.
Bessons
La influència provinent de l'alineació planetària en aquest moment es concentra en possibles balafiaments i implica que potser hagis estat gastant massa en elements luxosos que no necessites, ni tampoc desitges.
Cranc
Avui podries sentir una mica de fatiga i no saps amb certesa si demà tindràs ganes d'anar a treballar. La influència provinent de l'alineació planetària generalment porta algun tipus de confusió, però no et preocupis. Tot i això, avui és bona idea quedar-se a casa a descansar. Aleshores espera fins demà per veure com et sents.
Lleó
Verge
Un desig d'adquirir nous elements de luxe, o subministraments o equip per a projectes artístics, podrà portar les finances a aigües pantanoses. L'energia astral implica avui tant el luxe com la creativitat, i aquesta pot no ser una combinació fàcil per a tu.
Balança
El més probable és que en aquest moment canalitzis bona part de la teva energia cap a la direcció equivocada. Potser estàs buscant involucrar-te en un projecte. Alhora, estàs alliberant una agressió descontrolada. Torna a aquelles fantasies, somnis i passatemps infantils que et feien realment feliç.
Escorpí
L'energia celestial del dia us està enviant senyals d'advertència perquè aneu amb compte en confiar en els altres. Tens emocions fortes i podràs descobrir-te manifestant-les davant de qui tinguis al costat només perquè necessites alliberar-les.
Sagitari
Quan es tracta de qüestions a casa, tracta de no quedar massa atrapada en petites picabaralles. Si fas una història de contratemps insignificants, esdevindran un gran problema. Tot i això, si enfrontes la situació i mantenes la calma, pràcticament no advertiràs els copejos en el camí.
Capricornio
Abans d'iniciar una discussió acalorada amb algú has de saber què és el que desitges. En cas contrari, el resultat podria ser absolutament desastrós. Potser l'objecte de la batalla no val la pena. Les bones relacions amb els altres són precioses i delicades: no facis res que les pugui posar en perill.
Aquari
L'acció que prenguis avui pot deixar una llarga estela de fum darrere teu. Pensa en els qui estan amb tu abans de volar cap a la llunyania. Igual que un avió que vola baix, els teus moviments seran sorollosos i molt visibles. La deixalla que deixes mostrarà exactament on has estat i és molt probable que també indiqui cap a on et dirigeixes.
Peixos
