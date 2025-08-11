AGENDA
Nits d'estiu- Casc antic de la Mosquera
ACTIVITATS INFANTILS
TALLER DE ‘SLIME’
Quan un taller científic es converteix en diversió, arriba el taller de slime perquè els nens gaudeixin i s’ho passin pipa. Hora: 11 h. Plaça de l’Església. Encamp.
ESPECTACLE AL PAS DE LA CASA
Tornen els espectacles i les actuacions infantils d’estiu al Pas de la Casa. Pas de la Casa. Encamp.
SORTIDES
SORTIDES DE DESCOBERTA A CANILLO
Vine a conèixer un dels grans tresors del romànic andorrà, Sant Joan de Caselles. Hora: 20 h. Canillo.
TEATRE
NITS D’ESTIU-CASC ANTIC DE LA MOSQUERA
Pas a pas és una creació de les companyies joves d’Andorra que explora els llenguatges del teatre de carrer. La Mosquera. Encamp.
MÚSICA
RITMES MENUTS 2025
17.30 h. Taller de circ.
18.30 h. Concert Tot el món.
Carrer Callaueta. Andorra la Vella.
DANSA
DILLUNS DE DANSA. PLASTICIDA
Som el que mengem, el que fem, el que consumim... a càrrec d’Emma Regada. Hora: 19 h. Plaça de l’Església. Escaldes-Engordany.
EXPOSICIONS
‘SALT AL VUIT’
Selecció dels millors acudits del vinyetaire Jordi Planellas, durant els vuit anys al Diari d’Andorra. Museu del Còmic. La Massana. Fins al 16 d’agost.
‘KARABAN’
Mostra fotogràfica que repassa el paisatge natural i humà que va acompanyar Elena Milà i David Vilanova, moguts per l’objectiu de recaptar fons per l’ONG Kings and Queens of Kibera. Bici Lab Andorra. Andorra la Vella. Fins al 27 de setembre.
‘ALBRECHT DÜRER’
Exposició que analitza la trajectòria artística d’Albrecht Dürer. Centre d’Art. Escaldes-Engordany. Fins a l’11 d’octubre.