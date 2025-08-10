HORÒSCOP DEL DIA
Prediccions del zodíac
Aries
Avui hi podria haver contratemps inesperats a casa. No obstant això, es poden evitar. Avui al matí recorre la casa i corregeix totes aquelles coses que puguin representar algun perill, com catifes arrugades o aigua a terra. Verifica si les portes, finestres i connexions al bany necessiten alguna reparació.
Taure
No creguis res del que llegeixis o escoltis avui! Els astres envien claus relacionades amb mala informació, confusió i decepció. No et molestis o t'enfadis sobre res del que escoltis fins que et prenguis el temps de conèixer els fets. L'excepció: els pressentiments que tinguis des del teu interior. La teva intuïció està elevada.
Bessons
L'alineació planetària actual indica que podries rebre una certa informació estranya i inquietant. Potser t'assabentes a través de llibres o diaris, oa través d'amics, parents o veïns. Això podria sacsejar una mica el teu sistema de creences, però necessites aprendre'n més abans d'arribar a conclusions.
Cranc
Prepara't per rebre una broma de part d'un suposat amic que podria tenir conseqüències a la teva imatge pública. L'energia d'avui influeix en les relacions interpersonals, hi podria haver alguns inconvenients casuals en les relacions amb amics. Algú no està dient la veritat, o t'està ocultant els fets deliberadament.
Lleó
Rebràs notícies que et pertorbaran, et faran sentir esgotament, i et voldràs prendre algun temps per descansar i recarregar la teva energia. Les influències astrals produïdes per l'alineació planetària apunten avui a possibles assumptes de salut. Tot i això, tot indica que has d'obtenir tots els fets abans de saltar a conclusions.
Verge
Un grup al qual pertanys podria tenir dificultats econòmiques, i et trucaran perquè facis servir el teu sentit comercial innat per resoldre'l. La composició dels fluxos astrals indica que hi ha molt per aprendre que encara no saps. Assegureu-vos de reunir i analitzar tots els fets abans de començar a treballar-hi.
Balança
Avui és probable que sentis cansament després d'una setmana esgotadora. No tindràs desig de fer res més enllà de llegir, però la teva ètica del treball es pot filtrar i fer-te sentir culpable si no t'aixeques i t'ocupes d'algunes coses que has de fer. No obstant això, és probable que et distreguis i no aconsegueixis massa, i acabaràs sentint encara més cansament.
Escorpí
La combinació d'influències astrals en aquest moment podria donar-te preocupació i és probable que no encaris els temes de treball o financers de manera realista. Podràs percebre que la situació és molt més seriosa del que en realitat és i t'enfadarà pensar-ho. No ho facis! Veu la situació objectivament: considera només els fets.
Sagitari
Les influències provinents de la configuració actual en aquest moment posen èmfasi en els diners aliens i podrien fer que qüestions financeres ocupin el centre de latenció. Potser un amic et deu diners i no t'ho podrà tornar, cosa que podria causar tensió entre vostès. O podries estar esperant un xec que necessites i no arriba.
Capricornio
Avui podries sentir una mica de molèstia. La canviant i intranquil·la influència que ve de la configuració celeste t'ha tret de la teva concentració. Aneu amb compte! Seràs més vulnerable que abans persones que vulguin aprofitar-se de la teva noble naturalesa.
Aquari
La combinació de poderoses energies astrals provinent del canvi planetari significa que podràs tenir somnis molt vívids, revelacions intuïtives, o fins i tot visions que et porten a qüestionar les creences que has mantingut la major part de la teva vida.
Peixos
El panorama astral mostra una combinació d'influències planetàries que avui podria fer que la teva comunicació amb els altres es torni una mica vaga. Podries estar una mica susceptible, veient menyspreus i insults on no n'hi ha. Algú pot haver donat informació errònia sobre tu que hauràs de corregir.