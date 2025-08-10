TELEVISIÓ
‘Fubar’ s’acomiada
La sèrie de Netflix protagonitzada per Arnold Schwarzenegger no tindrà tercera temporada. La plataforma ha optat per no renovar-la pels discrets resultats d’audiència.
Netflix ha decidit no continuar amb Fubar, la sèrie d’acció i espionatge protagonitzada i produïda per Arnold Schwarzenegger. La notícia, avançada en exclusiva pel mitjà especialitzat Deadline, s’ha conegut tot just un mes i mig després de l’estrena de la segona temporada, que ara es confirma que serà la darrera.
La primera entrega de Fubar es va estrenar el maig del 2023 i va aconseguir captar una notable atenció, en gran part pel fet de veure una icona del cinema debutar en una sèrie de ficció televisiva. El format es presentava com una combinació d’humor, acció i elements familiars dins d’un marc narratiu d’espionatge, una fórmula que inicialment va funcionar. Tanmateix, la segona temporada no ha generat el mateix ressò.
Tot i que va aconseguir entrar durant una setmana al top 10 global de sèries en anglès a la plataforma, aquesta segona tanda de capítols va quedar en els últims llocs del rànquing. Durant el primer cap de setmana (de dijous a diumenge), la temporada només va aconseguir 2,2 milions de visualitzacions, molt lluny dels 11 milions que va assolir la primera en tan sols dos dies.
A més de Schwarzenegger, el repartiment de la sèrie inclou actors i actrius com Monica Barbaro, Carrie-Anne Moss, Milan Carter, Fortune Feimster, Travis Van Winkle, Fabiana Udenio, Guy Burnet o Scott Thompson. La diversitat de personatges buscava equilibrar la càrrega interpretativa i aportar dinamisme a la trama, però la recepció crítica i de públic no ha estat suficient per garantir-ne la continuïtat.
La història gira entorn d’un veterà agent de la CIA a punt de jubilar-se que descobreix un secret familiar que el força a tornar a l’acció. Aquesta premissa serveix de base per explorar les tensions familiars dins d’un entorn de missions internacionals i conspiracions, amb tocs de comèdia i situacions característiques del subgènere d’espionatge satíric.