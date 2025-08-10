AGENDA
Colors de música
FESTES I TRADICIONS
FESTA MAJOR DE L’ALDOSA
13.15 h. Missa
17 h. Activitats i ponis
17.30 h. Berenar gegant
18 h. Ball de tarda
22 h. Focs tancament de festa major
23 h. Sopar musical i de comiat
Aldosa. La Massana
TEATRE I DANSA
RUTA HISTÒRICA. DE PONT A PONT
Ruta històrica. Sortida de la placeta del Madriu i recorregut del pont de la Tosca al pont d’Engordany. A càrrec de la cia. Animal Escola de Teatre. Hora: 18 h Placeta del Madriu. Escaldes-Engordany.
MÚSICA
PASTIS & BUENRI
Festival Música Remember. Intervenen: Pastis&Buenri, Ruben XXL, DJ Vega, DJ Marki, NAIARA HL. Hora: de 23 a 5 h. Bandidos Gastroclub. Andorra. Andorra la Vella.
EXPOSICIONS
‘SALT AL VUIT’
Selecció dels millors acudits del vinyetaire Jordi Planellas, durant els vuit anys al Diari d’Andorra. Museu del Còmic. La Massana. Fins al 16 d’agost.
‘KARABAN’
Mostra fotogràfica que repassa el paisatge natural i humà que va acompanyar Elena Milà i David Vilanova, moguts per l’objectiu de recaptar fons per a l’ONG Kings and Queens of Kibera. Bici Lab Andorra. Andorra la Vella. Fins al 27 de setembre.
‘ALBRECHT DÜRER’
Exposició que analitza la trajectòria artística d’Albrecht Dürer com a gravador a través d’un recorregut per les seves obres cabdals, que incideix en els seus amplis focus d’interès i en la versatilitat de la seva creació. Centre d’Art. Escaldes-Engordany. Fins a l’11 d’octubre.
‘CARBÓ VEGETAL: L’OR NEGRE DELS POBRES’
L’exposició de Pascal Maitre posa de manifest la duresa i la importància de la producció i comercialització del carbó vegetal per a la subsistència de moltes comunitats. MW Museu de l’Electricitat. Encamp. Fins al 30 de novembre.