AGENDA

XXVI FESTIVAL ORGUE&ND

SORTIDES

GLACERES ROCALLOSES

Excursió per la vall del Madriu-Perafita-Claror en la seva entrada per Encamp, on explorarem un dels paisatges més singulars del Pirineu andorrà. A través de la ruta, coneixerem les glaceres rocalloses, la seva formació i la seva empremta en l’entorn actual. Hora: de 8.30 a 12.30. Encamp.

ACTIVITATS INFANTILS

TALLER DE COLLAGE CRÍTIC I CREATIU

Amb motiu de l’exposiciói d’Eulàlia Grau, Yolanda Blanco, collagista, arterapèuta i psicòloga infantojuvenil, impartirà un taller de collage per apropar l’art contemporani als infants des d’una mirada activa, sensible i transformadora. Hora: 10.30 h. Sala d’exposicions del Govern d’Andorra. Andorra la Vella.

CURSOS I TALLERS

PINTURA SOBRE POTS D’ARGILA

Convidem petits i grans a pintar i decorar pots d’argila amb motius florals i elements naturals. Hora: 11, 12, 13, 16 i 17 h. Museu Carmen Thyssen Andorra. Escaldes-Engordany.

ESCAPE ROOM AL REFUGI DEL COMAPEDROSA

Any 1943. Segona Guerra Mundial. La xarxa d’evasió ha caigut. Refugiats, passadors, carters... tots esteu en perill. El temps corre en contra vostra. Aconseguireu reconstruir la xarxa i escapar abans no sigui massa tard? Hora: 17.30 h. Refugi de Comapedrosa. La Massana.

MÚSICA

BALLADA DE SARDANES

Ballada de sardanes amb la Cobla Vents de Riella. Hora: 20 h. Plaça Coprínceps. Escaldes-Engordany.

XXVI FESTIVAL ORGUE&ND

Sisè concert, sota el lema a la llum de J. S. Bach amb l’organista alemana Angela Metzger. Hora: 21.30 h. Església de Sant Esteve. Andorra la Vella.

FESTIVAL

CANILLO ESCÈNIC ARTS

Primer festival d’arts escèniques d’Andorra.

19 h: Set ratolins cecs

20.30 h: Maestrissimo

22 h: Carabosse, instal·lació de foc

22.30 h: Fontada.

Diferents espais de la parròquia. Canillo.

