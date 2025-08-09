AGENDA
SORTIDES
GLACERES ROCALLOSES
Excursió per la vall del Madriu-Perafita-Claror en la seva entrada per Encamp, on explorarem un dels paisatges més singulars del Pirineu andorrà. A través de la ruta, coneixerem les glaceres rocalloses, la seva formació i la seva empremta en l’entorn actual. Hora: de 8.30 a 12.30. Encamp.
ACTIVITATS INFANTILS
TALLER DE COLLAGE CRÍTIC I CREATIU
Amb motiu de l’exposiciói d’Eulàlia Grau, Yolanda Blanco, collagista, arterapèuta i psicòloga infantojuvenil, impartirà un taller de collage per apropar l’art contemporani als infants des d’una mirada activa, sensible i transformadora. Hora: 10.30 h. Sala d’exposicions del Govern d’Andorra. Andorra la Vella.
CURSOS I TALLERS
PINTURA SOBRE POTS D’ARGILA
Convidem petits i grans a pintar i decorar pots d’argila amb motius florals i elements naturals. Hora: 11, 12, 13, 16 i 17 h. Museu Carmen Thyssen Andorra. Escaldes-Engordany.
ESCAPE ROOM AL REFUGI DEL COMAPEDROSA
Any 1943. Segona Guerra Mundial. La xarxa d’evasió ha caigut. Refugiats, passadors, carters... tots esteu en perill. El temps corre en contra vostra. Aconseguireu reconstruir la xarxa i escapar abans no sigui massa tard? Hora: 17.30 h. Refugi de Comapedrosa. La Massana.
MÚSICA
BALLADA DE SARDANES
Ballada de sardanes amb la Cobla Vents de Riella. Hora: 20 h. Plaça Coprínceps. Escaldes-Engordany.
XXVI FESTIVAL ORGUE&ND
Sisè concert, sota el lema a la llum de J. S. Bach amb l’organista alemana Angela Metzger. Hora: 21.30 h. Església de Sant Esteve. Andorra la Vella.
FESTIVAL
CANILLO ESCÈNIC ARTS
Primer festival d’arts escèniques d’Andorra.
19 h: Set ratolins cecs
20.30 h: Maestrissimo
22 h: Carabosse, instal·lació de foc
22.30 h: Fontada.
Diferents espais de la parròquia. Canillo.