HORÒSCOP DEL DIA
Prediccions del zodíac
Aries
Avui tindràs alguns problemes amb el teu lloc de residència. Les influències astrals del dia impliquen que alguns desperfectes previs desconeguts sortiran a la superfície. No ho dubtis, si pots, aniquila'ls. També hi pot haver inconvenients i baralles entre familiars. Si pots, tracta de passar un temps tot sol.
Taure
Avui el teu cor sentirà algunes pressions, les quals, en torn, comportaran pressió al teu cos, ja sigui que te n'adonis o no. Fes el possible per alleujar aquesta pressió treballant per comprendre la teva oposició en comptes d'intentar barallar-s'hi automàticament. L'energia indica l'aproximació d'un debat que s'acosta.
Bessons
Necessitaràs realitzar alguns ajustaments del teu estat interior sobre una nova informació que rebràs. Algunes persones grans que tu i més sàvies apareixeran a la teva vida, i intentaràs absorbir aquesta saviesa tan important que ells intentaran transmetre't.
Cranc
Les societats amb els altres tindran un paper important en la teva vida en aquest moment. Descobriràs que els aspectes interns i externs del teu ésser no estan harmonitzats a causa de la configuració celestial d'aquest dia. Els temes familiars avui ressorgiran, i veuràs que et resultarà difícil trobar solucions, ja que internament no ets correcte.
Lleó
Pren el control del teu destí en comptes de deixar-lo lliurat a la sort per decidir on vols arribar. La clau per a tu en aquest dia és confiar en els teus instints, especialment en la fase de les influències que sentis més propenses a generar un bon canvi a la teva vida. Podria ser que el que sents al teu interior no està sincronitzat amb allò que projectes a l'exterior.
Verge
Pareu atenció al fet que la relació amb el vostre ésser especial estarà una mica tensa a causa de l'energia de la configuració planetària d'avui. Les diferències fonamentals entre vosaltres farà difícil trobar solucions en qualsevol tema que causi conflictes. La clau és no tractar cap tema massa tossudament.
Balança
Un augment en el teu nivell de curiositat et podria fer descobrir un talent ocult avui. Pot ser que alguna cosa prèviament desconeguda surti a la superfície. Amb la configuració planetària, potser esteu desenvolupant un interès en l'art combinat amb la tecnologia moderna, com per exemple realitzar una pel·lícula o gràfics a l'ordinador.
Escorpí
La possibilitat de guanyar més diners d'una manera o altra rondarà la teva ment avui. La influència dels planetes i les seves energies impliquen un canvi en el guany econòmic a través de la tecnologia moderna, com ara inversions en línia o treballar amb ordinadors.
Sagitari
Una important inversió de temps o esforç que has posat en un projecte d'alguna mena semblarà perillar avui. La combinació actual d'energies en joc indica que tot i que la situació pot semblar dubtosa, tot és molt millor del que sembla.
Capricornio
Preocupacions laborals interferiran amb la joia del dia. La política oficial, i la xafarderia que generalment l'acompanya, et deprimiran una mica. La configuració del panorama astral que hi ha en aquest moment suggereix que passaran moltes coses que desconeixes.
Aquari
Rebràs trucades telefòniques estranyes, potser et tallin, o sigui un número equivocat. Algú està intentant comunicar-se amb una altra persona i acaba molestant-te a tu. Potser les línies telefòniques es troben lligades. La comunicació a través de la tecnologia moderna també estarà malament.
Peixos
Els teus familiars podrien tenir moltes coses al cap que no volen compartir amb tu, però et podràs en guàrdia a causa dels seus comportaments. Els planetes i la seva poderosa influència estan creant una energia que propicia inconvenients, els quals podrien conduir a baralles si no es prenen mesures.