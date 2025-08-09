TELEVISIÓ
Acord estratègic
Skydance media i paramount global fan efectiva la fusió. Els serveis de Paramount+ i Pluto TV funcionaran com una única plataforma a partir del 2026.
La fusió entre Skydance Media i Paramount Global ja és una realitat, després que ahir es formalitzés un acord, valorat en 8.000 milions de dòlars, que transforma completament l’escenari del cinema i l’entreteniment digital. El nou conglomerat, que passarà a operar sota el nom Paramount, A Skydance Corporation, representa la unió entre un dels estudis més antics i emblemàtics de Hollywood i una productora jove, nascuda en plena era digital.
David Ellison, expresident i conseller delegat de la nova Paramount, ha destacat que aquest és “el primer dia d’una nova Paramount”, remarcant la voluntat de transformar l’empresa mitjançant una aposta decidida per la tecnologia i la producció audiovisual de qualitat. L’estratègia passa per consolidar els serveis d’estríming, i ja s’ha anunciat que, a partir del 2026, Paramount+ i Pluto TV funcionaran amb una plataforma tecnològica unificada. Aquesta integració suposa una resposta directa als moviments dels grans actors del sector, com Netflix, Disney+ o Amazon Prime Video, i té com a objectiu millorar l’eficiència, optimitzar l’experiència d’usuari i reduir despeses.
Ara bé, aquest gir també obre interrogants sobre el futur de SkyShowtime, la plataforma que Paramount comparteix amb Comcast a diversos països europeus, entre els quals hi ha Andorra. Creada el 2022 com una joint venture, SkyShowtime ha servit fins ara com el canal exclusiu per oferir al vell continent els continguts de Paramount, Universal, DreamWorks, Showtime, Nickelodeon i altres marques. En absència de Paramount+ en aquests mercats, SkyShowtime ha actuat com a alternativa, però la fusió amb Skydance podria alterar aquest equilibri. Tot i que no s’ha anunciat cap canvi oficial, la integració tecnològica i la nova orientació global fan pensar en un possible replantejament de l’acord amb Comcast.
Entre els escenaris possibles hi ha el desmantellament progressiu de SkyShowtime, amb la voluntat de llançar una plataforma pròpia i unificada de Paramount a Europa; una renegociació de la joint venture per adaptar-la a la nova realitat; o bé la continuïtat del servei actual, però integrat dins l’ecosistema global que la nova Paramount vol construir.
La fusió s’ha pogut tancar després de rebre el vistiplau de la Comissió Federal de Comunicacions dels Estats Units i de resoldre un litigi amb el president, Donald Trump, relacionat amb una entrevista a Kamala Harris emesa a la CBS l’any 2024. Superats aquests obstacles, Paramount inicia una nova etapa marcada per l’ambició de redefinir-se com a actor clau en l’entreteniment digital global.