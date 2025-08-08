TELEVISIÓ

La TV impulsa Disney

Disney

Redacció

El gegant de l’entreteniment The Walt Disney Company va guanyar en total 11.091 milions de dòlars durant els nou primers mesos del present exercici fiscal, un 145% més en comparació interanual. El creixement ve impulsat notablement pel negoci dels parcs temàtics i les plataformes d’estríming.

Segons explica a través d’un comunicat, el conglomerat va tenir una facturació acumulada de 71.961 milions de dòlars en aquests nou mesos, un 5% més que l’any anterior. Més de la meitat d’aquests ingressos provenien de dos segments en creixement: el d’“entreteniment”, que inclou continguts a la carta, cinema i una xarxa televisiva tradicional, i les “experiències”, que engloben els parcs temàtics, els creuers i el marxandatge.

En el tercer trimestre, el més seguit pels analistes, Disney va obtenir un benefici net de 5.262 milions de dòlars (un 100% més que l’any anterior) i uns ingressos de 23.650 milions de dòlars (un 2% més).

D’aquests ingressos, uns 10.700 milions de dòlars van correspondre a l’àrea d’entreteniment i uns 9.100 milions a la d’experiències, aquesta última alimentada per una despesa més gran dels consumidors als parcs temàtics i reserves més llargues als creuers.

El màxim executiu de l’empresa, Robert Iger, va destacar els seus esforços en el negoci de l’estríming, incloent-hi la integració de Hulu a la plataforma Disney+ i el llançament del servei “directe al consumidor” del canal esportiu ESPN, així com “expansions” als “parcs i experiències” de Disney.

En el trimestre més recent, la plataforma Disney+ va assolir 127,8 milions de subscriptors de pagament, mentre que Hulu en va sumar 55,5 milions. El segment de continguts a la carta va obtenir un benefici d’uns 346 milions de dòlars, que va compensar la reducció de guanys de la xarxa televisiva tradicional.

