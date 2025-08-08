CARTELLERA
Karate Kid: leyendas
Consulta la cartellera i els horaris dels Cinemes Illa Carlemany i Cinemes Guiu
CINEMES ILLA CARLEMANY
Karate Kid: leyendas 15.45 17.45 19.45 21.45
Weapons 17.45 20.10 22.30
Ponte en mi lugar de nuevo 18.00 20.00 22.15
Futbolisimos 2 15.30 18.10
Tipos Malos 2 15.15 16.00** 17.15
Los 4 fantásticos 17.30 19.45 22.00
Devuelvemela 22.30
Jurassic World: el renacer 15.30 19.15
Padre no hay más que uno 5 16.15
Superman 20.00
F1 21.45
CINEMES GUIU
Ponte en mi lugar de nuevo 20.00
Misterioso asesinato en la montaña 20.15