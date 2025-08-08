CARTELLERA

Karate Kid: leyendas

Consulta la cartellera i els horaris dels Cinemes Illa Carlemany i Cinemes Guiu

Redacció

CINEMES ILLA CARLEMANY

Karate Kid: leyendas 15.45 17.45 19.45 21.45

Weapons 17.45 20.10 22.30

Ponte en mi lugar de nuevo 18.00 20.00 22.15

Futbolisimos 2 15.30 18.10

Tipos Malos 2 15.15 16.00** 17.15

Los 4 fantásticos 17.30 19.45 22.00

Devuelvemela 22.30

Jurassic World: el renacer 15.30 19.15

Padre no hay más que uno 5 16.15

Superman 20.00

F1 21.45

CINEMES GUIU

Ponte en mi lugar de nuevo 20.00

Misterioso asesinato en la montaña 20.15

