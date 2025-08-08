HORÒSCOP DEL DIA
Prediccions del zodíac
Aries
La teva aparença personal és per a tu en aquest moment de molta importància, i descobriràs que hi ha un element emocional connectat amb aquest aspecte de la teva vida. Intenta no preocupar-te tant per com els altres et perceben. El més important és com tu et perceps. L'alineació planetària d'avui dificultarà que el cap i el cor coordinin en aquest assumpte.
Taure
Avui podràs pensar força en la teva parella. En aquest moment és el teu centre d'atenció principal i descobriràs que tens un punt de vista més seriós que de costum. De jove et van imposar certes restriccions que podrien haver tornat per turmentar-te. Els records d'aleshores afecten la teva manera d'encarar les relacions d'ara.
Bessons
En aquest moment potser mantingues una conversa seriosa amb la teva parella. Podria ser que necessitis una mica de reestructuració en aquest aspecte de la teva vida. No tinguis por manifestar el que saps és veritat. Amagar els fets no els farà desaparèixer. És important treure aquests temes importants a la llum.
Cranc
En aquest moment les teves finances poden estar una mica restringides. Potser és el moment d'ajustar una mica el cinturó i eliminar despeses en coses que en realitat no et fan falta. És un bon moment perquè avaluïs els teus valors i pertinences.
Lleó
En aquest moment tens força disciplina en relació a la teva feina i el teu lloc a la societat està adquirint cada vegada més importància per a tu. Avui gaudeixes de rapidesa en paraules i agudesa mental, cosa que t'ajuda a apropar-te als objectius desitjats.
Verge
Quan es tracta de la teva feina o rutina diària, de sobte podries adoptar un enfocament més seriós. Els pensaments relacionats amb aquest aspecte de la teva vida avui estan més assentats i descobriràs que pots pensar amb més claredat i sentit de la realitat sobre la teva situació. Avui és un dia per comportar-se pràcticament i disciplinadament.
Balança
Tracta que les teves finances no siguin el factor limitant en aquest dia. Recordeu que només es viu una vegada. Si vols sortir i passar-la bé amb amics, sent-te lliure per fer-ho i no deixis que l'aspecte financer influeixi en allò que vols fer. La combinació d'energies astrals d'avui et demana que et donis la gran vida.
Escorpí
Certes persones tindran un rol important en les activitats del teu dia. Descobriràs que els temes sentimentals entraran en conflicte amb els pràctics, com compartir les finances i els recursos valuosos. Actualment ets al final d'un llarg període mensual en què transformar els temes juga un rol clau a la teva vida.
Sagitari
Avui vols mantenir els teus negocis sota control gràcies a la combinació de la influència planetària d'aquest moment. Els temes relacionats amb les finances seran de gran importància, i segurament no voldràs prendre cap risc. Serà per al teu propi interès quedar-te amb el que ja posseeixes en comptes de jugar-t'ho pel desig d'acabar amb més del que tenies en començar.
Capricornio
El teu món de desitjos i somnis es posarà en conflicte amb una parella propera. Pot ser que el teu ésser canviï quan estan junts, fent que t'apartis dels teus veritables objectius i somnis. Passa algun temps tot sol per resoldre els conflictes que s'han infiltrat.
Aquari
Gran part del teu ego depèn de la situació de la teva salut física en aquest moment. Cada dia les persones i els fets semblen insignificants, però de fet tenen un paper important al teu estat mental, i per tant també al teu estat físic. Aneu amb compte amb les relacions amb els vostres veïns i germans.
Peixos
Vés amb compte amb deixar-te portar pel teu propi ego que t'oblidis de la importància dels membres més propers de la teva família i de la gent amb qui comparteixes la teva llar. Estaràs en una recerca constant de més diversió i aventura, i com a resultat, ignoraràs aquella que està propera a casa teva.