AGENDA
Concerto di Margherita. Il Gioco Della Cieca
CURSOS I TALLERS
SORTIDA GRANS MAMÍFERS
Sortida guiada dins del parc natural de la vall de Sorteny que ofereix l’oportunitat d’observar alguns dels grans mamífers més emblemàtics del Pirineu. Hora: de 8 a 13h. Caseta d’informació del parc natural de la vall de Sorteny. Ordino.
MÚSICA
ESTEVE TICÓ - NITS D’ESTIU
Esteve Ticó, violista de l’ONCA, presenta una actuació de 50 minuts a través de les suites 3 i 5 de Bach, que cobren vida a través de la viola, i revelen una elegància subtil i una profunditat emocional que ressonen en cada nota. Museu Nacional de l’Automòbil. Encamp.
‘CONCERTO DI MARGHERITA. IL GIOCO DELLA CIECA’
Concerto di Margherita ens presenta la faula d’un amant arquetípic atrapat, com l’Amaryllis de Guarini, en el gioco della cieca: nascut a la innocència arcàdica, encegat i enganyat per l’amor, perdut i desorientat en la foscor i amb la trobada amorosa com a únic consol. Hora: 20 h. Santuari Nostra Senyora de Meritxell. Canillo.
ACTIVITATS
‘ASTROMUSICAL’. OBSERVACIÓ ASTRONÒMICA
Embarca’t en un viatge sensorial a través de l’espai amb la nostra experiència audiovisual i observació lunar! Hora: 22 h. Camí hidroelèctric d’Engolasters. Escaldes-Engordany.
EXPOSICIONS
‘SALT AL VUIT’
Selecció dels millors acudits del vinyetaire Jordi Planellas, durant els vuit anys al Diari d’Andorra. Museu del Còmic. La Massana. Fins al 16 d’agost.
‘KARABAN’
Mostra fotogràfica que repassa el paisatge natural i humà que va acompanyar Elena Milà i David Vilanova, moguts per l’objectiu de recaptar fons per l’ONG Kings and Queens of Kibera. Bici Lab Andorra. Andorra la Vella. Fins al 27 de setembre.
‘CARBÓ VEGETAL: L’OR NEGRE DELS POBRES’
Pascal Maitre posa de manifest la duresa i la importància de la producció i comercialització del carbó vegetal. Museu de l’Electricitat. Encamp. Fins al 30 de novembre.