CINEMES ILLA CARLEMANY
Tipos malos 2 15.30 16.15**** 17.30 18.15****
19.45 21.45
Devuélvemela 18.00 20.00 22.30
Quíen quiere casarse con un astronauta? 17.45
Los 4 fantásticos: primeros pasos 17.00** 19.30** 20.15**** 22.00**
Pitufos 15.15
Superman 19.45 22.15
Padre no hay más que uno 5 17.45
Jurassic world: el renacer 19.30 22.00
Elio 15.45
Como entrenar a tu dragón 15.30
F1 22.00
Lilo & Stich 15.45
CINEMES GUIU
Sirat. Trance en el desierto 19.15
Jurassic World: el renacer 19.00