HORÒSCOP DEL DIA
Prediccions del zodíac
Aries
Avui podries no ser tan tolerant dels defectes aliens. El més probable és que hi hagi una sensació de restricció que no permet estar on t'agradaria. Tracta de no culpar els altres pels teus infortunis. Utilitza aquest grau de depressió i malenconia per crear un estat de renaixement en què emergeixes de les cendres amb un nou pla d'acció. Avui, hi ha un to de serietat als teus pensaments.
Taure
Certes fites que t'has fixat en el passat ja no funcionaran pel teu present. Potser la teva aspiració corresponia a certa manera de veure el món, i ara t'adonaràs que aquest tipus de somnis ja no són del teu gust. Has fet el millor per assolir aquest tipus de vida, i ara descobriràs que la teva vida pot ser molt més que això.
Bessons
La clau del teu dia serà la comunicació amb els altres. Per moments descobriràs que gran part d'aquesta comunicació està en nivells força foscos. Sentiràs com si tot fos irreal i poc transparent, i no tingués gaire substància. De fet, no comprendràs completament tot allò que es diu.
Cranc
Hi ha molta concentració a la teva carrera, la teva feina i la teva rutina diària, i descobriràs que hi ha aspectes d'aquestes parts de la teva vida que no estan gaire clars en aquest moment. Atesa l'alineació planetària d'aquest dia, hi ha un element de decepció i d'incomprensió que possiblement domini la situació.
Lleó
Seria contra la teva naturalesa abaixar els braços i dir que simplement no tens control sobre les coses, però en un dia com aquest és l'única opció que et queda. L'energia astral d'avui us dificultarà discernir entre veritat i realitat respecte a situacions de la vostra feina. Fins i tot els teus propis valors s'enfosquiran, fent que et sigui dificultós prendre decisions sobre qualsevol cosa.
Verge
Els teus valors estan enfocats a coses que són menys tangibles i més etèries. Descobriràs que la teva ment surarà pels núvols, i això està bé. Aquest dia portarà un sentiment confortant, càlid i dolç. No intenteu treballar amb cap màquina pesada o fer qualsevol cosa que requereixi una concentració analítica.
Balança
Avui la teva ment podria voler explorar territoris més elevats on considerar qüestions personals i espirituals profundes. Potser estàs travessant una fase de reestructuració en aquesta etapa de la vida i cerques un sistema de creences completament nou. Potser el sistema amb què estàs treballant en aquest moment està causant tensions al teu món a causa de certs desacords fonamentals que tens amb la manera com es presenta part de la informació.
Escorpí
L'energia celestial en joc d'avui podria donar-te confusió. Els processos mentals relatius a l'àmbit laboral avui podrien estar una mica travats per una força que, sense que ho adverteixis, està tractant de subjectar-te les ales. No permeteu que l'energia dels altres us retingui o inhibeixi d'alguna manera.
Sagitari
Comunica't amb els altres de manera pràctica i metòdica. Aquest és un moment important per tornar a connectar-se amb persones que has deixat de veure recentment. És un bon dia per escriure cartes i comunicar-se per telèfon. El to del dia pot ser una cosa seriosa però això de fet pot resultar molt valuós per a tu en aquest moment.
Capricornio
Potser has de fer un pas enrere en la teva actual situació romàntica. Estan aflorant fets importants que poden revelar aspectes de la situació que ignoraves del tot. No prenguis aquesta informació important a la lleugera. Quan es tracta de la teva relació romàntica, potser necessites comportar-te més pràcticament i reservadament.
Aquari
En aquest moment et concentres en temes relacionats amb la propietat, casa teva, i potser el teu pare. Podria ser que avui hagis d'aprendre una lliçó important. Potser una figura paterna, més gran i intel·ligent, està tractant de compartir alguna cosa de la seva saviesa amb tu. L'alineació astral d'avui t'està demanant que t'obris a aquestes lliçons i respectis els qui les ensenyen.
Peixos
Avui és un bon dia per ocupar-te dels comptes. Encarrega't de la gran pila de coses sobre l'escriptori que has estat deixant de banda durant setmanes. Fes-ho. És un moment important perquè et treguis de sobre aquests vells temes d'una vegada per totes.