TELEVISIÓ
Passió entre dos segles
MOVISTAR PLUS+ estrena ‘Outlander: sangre de mi sangre’, una preqüela amb dues històries ambientades al segle XVIII i durant la Primera Guerra Mundial.
Movistar Plus+ estrena aquest dissabte Outlander: sangre de mi sangre, la preqüela de la sèrie de culte, que arribarà només unes hores després de l’emissió als Estats Units. L’estrena serà amb un doble episodi i, a partir d’aleshores, es llançarà un capítol setmanal fins a completar els deu de la primera temporada.
La història presenta dues trames paral·leles situades en moments i llocs diferents. D’una banda, la relació entre Brian Fraser (Jamie Roy) i Ellen MacKenzie (Harriet Slater), en una Escòcia del segle XVIII marcada pels clans i les rivalitats familiars. De l’altra, la connexió entre Henry Beauchamp (Jeremy Irvine) i Julia Moriston (Hermione Corfield), a l’Anglaterra de la Primera Guerra Mundial. Les dues històries, separades per dos segles, comparteixen temàtiques i eixos narratius.
El repartiment també inclou Tony Curran com a Lord Lovat, Rory Alexander en el paper de jove Murtagh Fitzgibbons Fraser, Seamus McLean Ross i Sam Retford com a Colum i Dougal MacKenzie, i Conor MacNeill com a Ned Gowan. A més, hi participen Sally Messham, Sadhbh Malin i Sara Vickers, entre d’altres. La selecció del càsting ha buscat mantenir una coherència visual amb la sèrie original, però permetent als actors desenvolupar els personatges amb un estil propi.
La producció, renovada per a una segona temporada, està liderada per Matthew B. Roberts com a showrunner, amb Maril Davis i Ronald D. Moore com a productors executius, i la col·laboració de Diana Gabaldon com a consultora creativa. Tot i formar part del mateix univers que Outlander, la sèrie no adapta cap llibre concret, fet que ofereix una llibertat narrativa per explorar noves històries i aprofundir en l’origen de personatges clau.