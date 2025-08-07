AGENDA
Ser apicultor per un dia i visita guiada
MÚSICA
SOULSTORM
Vespres d’estiu a Sant Miquel amb Soulstorm, una banda tribut que recupera amb molt de ritme els grans èxits dels anys 80 i 90. Plaça de Sant Miquel. Encamp.
MONNIE & THE AWESOME BOYS
Grup de festes rock’n’roll amb concerts en idiomes varis, passant per repertoris personalitzats, el seu directe és molt enèrgic. Hora: 19.30 h. Aparcament de la Vinyeta. Andorra la Vella.
ECSTATIC SILENT SUMMER
Et convidem a les nostres sessions exprés d’Ecstatic Dance amb una nova fórmula estiuenca. Hora: de 19.30 a 21 h. Jardins Casa Areny-Plandolit. Ordino.
NIT DE SILENCI
Tres DJ i tres estils de música diferents... una batalla musical a l’aire lliure i en complet silenci. Hora: 21 h. Plaça Coprínceps. Escaldes-Engordany.
DUET DE JAZZ
Capvespres d’estiu amb el duet de jazz format per David Pérez i Elisabeth Downs. Hora: 20 h. Església de Sant Climent de Pal. La Massana.
ACTIVITATS
MUNTANYA SOLAR 2025
El pic d’Arcalís, conegut com la muntanya solar, és emblemàtic a Andorra per un fenomen astronòmic: cada 7 d’agost, a les 7.37 h exactes, el sol travessa un forat natural al cim i es veu només durant tres minuts. S’ha convertit en una cita anual per a amants de la natura i l’astronomia. Hora: 5.30 h. La Coma del Forat. Ordino Arcalís.
SER APICULTOR PER UN DIA I VISITA GUIADA
Gaudiu sent apicultors per un dia. Us proporcionarem tot l’equipament i podreu conèixer de ben a prop com viuen les abelles amb una explicació de tot el procediment de la recol·lecció de la mel. A més, visitareu el patrimoni de Santa Coloma. Hora: 10 h. Santa Coloma. Andorra la Vella.
EXPOSICIONS
‘DIBUIXOS AMB TINTA I CANYA’
A partir de tinta xinesa i una canya de fusta, Francesc Galobardes esbossa interpretacions personals de l’art romànic andorrà. Museu de la Moto. Canillo. Fins al 31 de desembre.