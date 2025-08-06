HORÒSCOP DEL DIA
Prediccions del zodíac
Aries
En aquest moment, pel que fa a la teva carrera professional, comporta't més enèrgicament. Descobriràs que hi ha un llaç molt fort entre la teva feina i com et projectes al món exterior. Emocionalment, estàs sortint d'un període baix i estàs enfilant-se cap al teu bec personal del mes. La combinació d´avui d´energies astrals està ajudant a agitar la teva receptivitat, carregant-la de gran quantitat d´energia i suport des del teu costat més agressiu.
Taure
Avui potser només pensis en romanç i relacions properes. Per alguna raó, els temes relacionats amb l'amor hi seran presents. Podràs desitjar considerar aquest període com un punt d'inflexió a la teva relació. Sigues sensible i observa. Comporta't romàntica i agradablement. Les influències planetàries d'avui us demanen que establiu una connexió més estreta amb les persones que estimes.
Bessons
Aquest és un bon moment per explorar un aspecte més profund de la vostra relació romàntica, gràcies a l'energia positiva que emana dels vostres planetes. Podries desitjar llegir un llibre o fer una classe que t'ofereixi informació nova sobre com relacionar-te amb la teva parella. Aneu a una botiga de música i tria algunes noves melodies que t'ajudaran a inspirar una energia romàntica en tu. Les ones sonores poden transmetre molta energia.
Cranc
La decisió de millorar el teu estat dànim passa per tu. Afortunadament, l'energia del dia treballa a favor teu. La imatge que projectes atrau forces positives gràcies a la influència favorable dels planetes. Expressa't amb creativitat i vigor. Seria una vergonya desaprofitar aquesta saba creativa que et recorre per les venes.
Lleó
Avui cerca maneres creatives de restaurar la teva energia. Medita o veu una classe de ioga, mima't i compra't flors o olis essencials. També podries pensar a sortir a divertir-te. Fes les coses que has estat esperant que un altre faci per tu. L'actual energia celestial és el remei que necessites en aquest moment. Pren-la i alimenta la part femenina del teu esperit.
Verge
Aquest és un moment ideal per gaudir de la bellesa i meravelles de la natura al costat del teu amor. Sortin, caminin pel camp, impregneu-vos de l'energia curativa de la natura i converseu de les seves esperances i desitjos. La influència planetària amable d'avui també ajuda a fer florir el teu costat romàntic. Deixa que la teva imaginació corri lliurement i permeti viure totes les teves fantasies en aquest aspecte de la teva vida.
Balança
Estàs pensant en societats. És probable que altres persones juguin avui un paper extremadament important. Podràs descobrir el teu costat extravertit. Sent la llibertat de viure a ple. Demostra obertament les teves emocions. L'energia celestial d'avui aporta molta força a les teves emocions i alhora carrega les accions de sentiments genuïns.
Escorpí
Podràs sentir com que acabes de viure un renaixement i estàs iniciant un període intens durant el qual les coses es poden presentar insegures i desestabilitzadores. Podeu sentir un impuls d'energia producte d'una trobada romàntica, o provinent dels nens, i podeu sentir inspiració a entrar en acció. Els teus planetes et porten a seguir el teu cor on sigui que et porti.
Sagitari
Avui és un bon dia per confiar en tu per gairebé tot. Descobriràs que el teu cor té la força necessària per complir la feina. Tens una important reserva de forces i descobriràs que íntimament sents una necessitat més gran d'actuar que de costum. Utilitza la força poderosa de l'energia celestial d'avui per transmetre les teves emocions fervorosament.
Capricornio
Assumeix un paper actiu a les teves societats amb altres persones i aconsegueix més agressivitat en la teva relació. Podràs descobrir que necessites tenir un paper més actiu perquè les teves necessitats es canalitzin de la manera que desitges. La comunicació amb els altres serà un element essencial del dia. La poderosa combinació de les energies astrals avui tendeix a agitar les emocions dins teu que necessiten trobar una sortida positiva.
Aquari
Aquest és un dia ideal per envoltar-se de gent. Conversa amb els teus veïns, vés a fer compres amb amics o prepara un esmorzar abundant i convida a qui vulguis. Descobriràs que les activitats mundanes poden ser més entretingudes si les comparteixes amb altres persones. L'aire està carregant les teves emocions d'energia, fent que tendes a obrir el teu cor i compartir-ho honestament amb els altres. Aprofita aquesta combinació poderosa.
Peixos
Avui l'acció ocupa el primer lloc de la llista i, definitivament, hauries de mantenir aquesta energia circulant amb força al llarg del dia. La teva energia serà de gran ajuda per fer les coses. L'alineació celestial d'avui està en una combinació que ajudarà a alliberar el veritable potencial que atresores al teu cor. No retrocedeixis davant de cap circumstància. Tens dret de pas.