TELEVISIÓ
Final imminent
‘And just like that’, la seqüela de ‘Sexo en Nueva York’, anuncia de sorpresa que la tercera temporada, actualment en emissió a HBO Max, serà la darrera.
And Just Like That, la sèrie que dona continuïtat a Sexo en Nueva York, conclourà amb la tercera temporada, actualment en emissió a HBO Max. El seu creador i showrunner, Michael Patrick King, acaba d’anunciar el comiat del projecte després de gairebé quatre anys, agraint als espectadors que l’hagi acollit amb tant d’entusiasme.
King explica que, mentre escrivia l’episodi final, va percebre que era un punt òptim per aturar-se creativament i que la decisió es va consensuar amb Sarah Jessica Parker, Casey Bloys i Sarah Aubrey. Aquesta última temporada, en emissió des del mes de maig, ha estat ampliada de 10 a 12 episodis per oferir un final més complet, dividit en dues parts que es veuran els dies 7 i 14 d’agost.
La notícia s’ha mantingut en secret fins pocs dies abans del desenllaç per evitar que la condició d’última entrega influís en la manera com el públic gaudia de la ficció. La sèrie va debutar amb gran èxit el 9 de desembre del 2021, aconseguint ser l’estrena més vista d’un original d’HBO Max. Amb el temps, però, va patir una davallada progressiva d’audiència, especialment després de la segona tanda de capítols. Malgrat això, la tercera temporada ha estat més ben valorada per la crítica que la precedent, amb ressenyes generalment favorables.
El repartiment ha reaccionat amb emoció a la notícia. Sarah Jessica Parker, que ha interpretat Carrie Bradshaw durant 27 anys, ha expressat una profunda gratitud cap al personatge i els seguidors. Cynthia Nixon, que dona vida a Miranda Hobbes, també s’ha acomiadat amb afecte, mentre que Kristin Davis ha manifestat la seva tristesa pel tancament definitiu d’aquesta etapa. La producció ha comptat amb gran part de l’elenc original, incloent-hi Sara Ramírez i Chris Noth, i ha intentat combinar nostàlgia i noves històries, tot i que alguns girs narratius han generat debat.