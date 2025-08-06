AGENDA
Efrem Roca i Kic Barroc
LA PROPOSTA DEL DIA
EFREM ROCA I KIC BARROC
El duet format pel saxofonista Efrem Roca i el pianista Kic Barroc ens convida a un viatge musical a través de l’època daurada del jazz, des dels anys 1930 fins als 1960. Hora: 21 h. Jardins de l’església de la Cortinada. Ordino.
VISITES
RECORREGUT PER LES CASES I CARRERS
Descobreix la història de Sant Julià de Lòria en una fascinant ruta que et portarà a viatjar entre l’edat mitjana i el segle XX i sabràs com es vivia a Sant Julià de Lòria a través de la història dels seus habitants, cases i carrers. Hora: 18-19.30 h. Sant Julià de Lòria.
ACTIVITATS INFANTILS
DIMECRES DE XICS - LUDIESPAI
Jocs d’aigua, jocs per aprendre, jocs per treballar el sentit de l’equilibri, un munt de peces amb les quals podreu passar una bona estona. Hora de les 17.30 a les 19.30 h. Prat Gran. La Massana.
EXPOSICIONS
‘SALT AL VUIT’
L’exposició Salt al Vuit mostra una selecció dels millors acudits del vinyetaire Jordi Planellas, durant els vuit anys al Diari d’Andorra. Museu del Còmic. La Massana. Fins al 16 d’agost.
‘ALBRECHT DÜRER. OBRES MESTRES DEL GRAVAT RENAIXENTISTA’
Trajectòria artística d’Albrecht Dürer com a gravador a través d’un recorregut per les seves obres cabdals, que incideix en els seus amplis focus d’interès i en la versatilitat de la seva creació. Centre d’art. Escaldes-Engordany. Fins a l’11 d’octubre.
‘CARBÓ VEGETAL: L’OR NEGRE DELS POBRES’
Exposició de Pascal Maitre que posa de manifest la duresa i la importància de la producció i comercialització del carbó vegetal per a la subsistència de moltes comunitats. MW Museu de l’Electricitat. Encamp. Fins al 30 de novembre.
MÚSICA
EFREM ROCA I, KIC BARROC
RAQUEL LÚA
Peinar raíces, de Raquel Lúa, beu del fado, el flamenc i la música d’autor, amb lletres carregades de poesia i profunditat que emmarquen la música mediterrània i folk. Hora: 19 h. Plaça Coprínceps. Escaldes-Engordany.