HORÒSCOP DEL DIA
Prediccions del zodíac
Aries
Aquest és un bon moment per prendre un joc de cartes de tarot per descobrir les parts més profundes del teu esperit. Brinda-li al teu inconscient un vehicle perquè pugui expressar-se. La configuració celestial d'avui suggereix que podries desitjar una lectura parapsicològica. Hi ha coses flotant al teu interior que necessiten aflorar el teu món conscient.
Taure
Trobaràs més i més maneres per desenvolupar-te emocionalment. Estàs sempre aprenent, creixent i descobrint maneres d'expressar-te creativament. Gràcies a l'energia celestial d'aquest moment, el cor i la ment estan treballant junts per incentivar-te a diversificar-te i relacionar-te amb els altres d'una manera totalment diferent. Hi ha una màgia que es desenvolupa quan comparteixes més de la teva naturalesa creativa i enèrgica amb la gent que t'envolta.
Bessons
Pensaràs seriosament en realitzar transformacions importants a la teva vida. Potser tota la teva manera de pensar passarà un temps de transformació. Els aspectes ocults de la teva personalitat volen sortir del teu inconscient i t'incentivaran a mirar la vida d'una manera totalment diferent. La configuració celestial d'avui ajudarà que el teu cor i la ment treballin junts per millorar les coses.
Cranc
Possiblement hi hagi una comunicació a un nivell molt intuïtiu amb una persona propera. El dia té una qualitat molt emocional que fa que les persones siguin més sensibles del que és normal. Les paraules i el pensament racional possiblement no resultin massa efectius, però en comptes d'això descobriràs que intercanviaràs molta informació mitjançant allò que no s'ha dit. Avui emfatitza l'intercanvi meravellós que pot passar a través de canals subtils.
Lleó
Amb l'alineació d'aquest dia, possiblement parlis amb els altres respecte a les teves emocions de manera molt més distant i cerebral. Hi ha molts plats de pensaments, i descobriràs que un cop obert el tema, tindràs una gamma completa de temes per triar. En aquest moment els teus amics més propers i aquelles persones connectades des d'un nivell intel·lectual seran d'un valor incalculable. Reuneix-te amb aquest tipus de persones i parla d'una manera honesta i sincera.
Verge
Possiblement et contactis amb persones properes a un nivell intel·lectual. Quan hagis començat a parlar amb algú, serà difícil fer-te parar. Les teves discussions possiblement penetrin molts nivells i segurament aprofundeixo profund en el cor del tema. No temeràs despullar el tòpic per arribar al cor de la situació.
Balança
Assumeix el lideratge del teu cercle social. Hauries d'aprofitar aquest moment d'alineació planetària harmoniosa per a acostar amics amb un sopar que tu els hagis preparat. Converseu de temes que explorin les profunditats de l'esperit. Guia els teus amics cap a una meditació que els porti als confins més secrets de l'ànima. Aquest és un gran moment per comunicar-te amb els altres a un nivell molt més profund que de costum.
Escorpí
Aquest és un bon moment per obrir-se i rebre, especialment a la feina i l'ambient familiar. Avui aquests dos aspectes de la teva vida haurien de complementar-se entre si i descobriràs que la teva receptivitat en aquests dos territoris és clau per mantenir-los en equilibri. La configuració celestial t'està demanant que acceptis els regals que estàs rebent i que els facis servir al seu màxim potencial.
Sagitari
Avui la teva principal força motriu seran les emocions i potser descobreixis certa atracció cap a situacions molt intenses. Tendeixes a atraure gent de gran sensibilitat de manera que presta atenció als que et necessiten. Transmets una poderosa energia curativa i descobriràs que és molt ben rebuda on sigui que vagis. L'actual configuració celestial col·loca la teva naturalesa sensible al centre de l'escena.
Capricornio
Fes el possible perquè tots se sentin més còmodes al teu lloc de treball. Afegeix alguna decoració artística, no importa com de simple. Decora el teu escriptori i anima els altres a fer el mateix. La configuració celestial d'avui us demana que incorporeu més influència artística a la vostra rutina diària. Això ajudarà a multiplicar la creativitat entre els que us envolten a l'oficina.
Aquari
Les coses avui et podran semblar una mica fosques i podràs sentir que en aquest moment el teu ànim general està declinant. Estableix la diferència entre les coses que pots controlar i les que no. No t'inquietis per les segones. La receptivitat serà l'aglutinant que mantindrà el teu món al seu lloc. La combinació d'energies del dia es concentra principalment al costat femení.
Peixos
La creativitat us portarà riquesa i prosperitat. Aquest és un bon moment per pintar, modificar el teu vestuari o fer alguna altra cosa artística. Les emocions inconscients ajudaran a bombar la teva saba creativa. Potser necessiteu aflorar la vostra energia yin. Avui a la nit intercanvia massatges amb la teva parella i veuràs com l'energia flueix entre vosaltres. Tens la força interior per fer que tots els teus somnis es facin realitat.