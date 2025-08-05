AGENDA
'La globalització i Andorra'
LA PROPOSTA DEL DIA
‘LA GLOBALITZACIÓ I ANDORRA’
Presentació del llibre La globalització i Andorra, publicat amb el suport del Govern d’Andorra i FEDA Cultura. Es presentarà el programa de la 38a Diada andorrana que es realitzarà diumenge 17 d’agost al liceu Renouvier de Prada (Conflent) amb el tema Andorra i l’habitatge. Hora: 11.30 h. MW Museu de l’Electricitat. Encamp.
CONFERÈNCIES
‘DÜRER I L’IMAGINARI APOCALÍPTIC EUROPEU’
Conferència sobre la iconografia en l’obra gràfica d’Albrecht Dürer, que oscil·la entre el mite i la màgia: apocalipsi, bruixeria, etc. A càrrec de Maria Pandiello, llicenciada en filologia romànica i doctora en història de l’art, especialista en manuscrits i llibres impresos dels segles XV i XVI. Hora: 19 h. Centre d’Art. Escaldes-Engordany.
MÚSICA
‘DOS PÁJAROS AL VUELO’, TRIBUT A SERRAT I SABINA
Dins del programa de Ritmes 2025. Capital musical arriba un dels esdeveniments musicals més importants per a la música d’autor, reunint el 2007 en un mateix projecte artístic i gira conjunta els universals Joan Manuel Serrat i Joaquín Sabina. 19.30 h. Aparcament de la Vinyeta. Andorra la Vella.
EXPOSICIONS
‘SALT AL VUIT’
Selecció dels millors acudits del vinyetaire Jordi Planellas, durant els vuit anys al Diari d’Andorra. Museu del Còmic. La Massana. Fins al 16 d’agost.
‘KARABAN’
Mostra fotogràfica que repassa el paisatge natural i humà que va acompanyar Elena Milà i David Vilanova, moguts per l’objectiu de recaptar fons per l’ONG Kings and Queens of Kibera. Bici Lab Andorra. Andorra la Vella. Fins al 27 de setembre.
‘ALBRECHT DÜRER’
Exposició que analitza la trajectòria artística d’Albrecht Dürer com a gravador a través d’un recorregut per les seves obres cabdals, que incideix en els seus amplis focus d’interès i en la versatilitat de la seva creació.
Centre d’Art. Escaldes-Engordany. Fins a l’11 d’octubre.