Detalls al descobert
Adriano Goldman, director de fotografia de la sèrie de ‘Harry Potter’, revela que la primera temporada tindrà vuit episodis i avança aspectes sobre l’estètica.
L’esperada adaptació televisiva de Harry Potter avança en la producció i ja es coneixen nous detalls sobre la primera temporada. La ficció tindrà un total de vuit capítols en aquesta entrega inicial, que s’estrenarà a HBO Max durant el 2027.
La informació ha estat confirmada pel director de fotografia Adriano Goldman en una entrevista amb Forbes Brasil. “No soc l’únic director de fotografia; hi ha vuit episodis i tres directors de fotografia”, explica el brasiler, que ja ha treballat en produccions internacionals com Andor i The Crown.
“Soc el director de fotografia principal perquè treballo en els dos primers episodis i en l’últim. En total, quatre dels vuit episodis”, assenyala, deixant entreveure que l’últim episodi de la temporada podria ser doble. Així mateix, Goldman subratlla la importància que tindrà la primera tanda de capítols de la nova ficció, ja que considera que serà determinant per al futur de la trama. “Aquesta primera temporada, en particular, és monumental, perquè ha d’establir tot un univers, amb escenaris que haurien de durar molts anys, tots creant-se ara mateix”, apunta el realitzador.
A l’entrevista, Goldman també ofereix algunes claus sobre la proposta visual de la ficció d’HBO Max. El director de fotografia avança que la producció apostarà per un estil diferent al de les pel·lícules, amb un enfocament més realista i una estètica vibrant i expressiva. L’objectiu, explica, és actualitzar l’univers de Hogwarts sense renunciar a la seva essència màgica.
El trio protagonista està format per Dominic McLaughlin (Harry), Arabella Stanton (Hermione) i Alastair Stout (Ron). Els acompanyen noms destacats com John Lithgow, Paapa Essiedu o Janet McTeer, entre d’altres.