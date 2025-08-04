TELEVISIÓ
Un projecte enigmàtic
Apple TV+ mostra les primeres imatges de ‘Pluribus’, la nova sèrie del creador de ‘Breaking Bad’, Vince Gilligan. La trama argumental es manté en estricte secret.
Després d’un llarg període de retirada creativa des del final de Better Call Saul l’any 2022, Vince Gilligan –el cervell darrere del fenomen Breaking Bad i veterà guionista d’Els Expedients X– torna al centre de l’escena televisiva. Apple TV+ ha revelat les primeres imatges de Pluribus, el seu nou i enigmàtic projecte, confirmant que el reconegut creador no havia abandonat la ficció, sinó que preparava en silenci el seu pròxim treball.
Protagonitzat per Rhea Seehorn, qui va obtenir dues nominacions als Emmy per la seva actuació a Better Call Saul, aquest drama de nou episodis s’estrenarà a la plataforma –amb el llançament dels dos primers capítols–, el pròxim 7 de novembre, que aniran seguits d’un nou episodi cada divendres fins al 26 de desembre.
Apple TV+ ha ofert un primer avanç de Pluribus amb una anticipació de només 30 segons que mostra unes imatges força desconcertants: una dona amb una bata rosa llepa uns donuts i els torna amb cura a una capsa decorada amb un somriure i el missatge Ajuda’t acompanyat d’una cara somrient.
Tot i que l’argument es manté sota estricte secret, l’eslògan oficial –La felicitat és contagiosa– i aquest fragment visual enigmàtic suggereixen un to clarament diferent dels foscos drames criminals que van consolidar la reputació del creador de Breaking Bad.
Cal ressaltar que, malgrat que la primera temporada encara no s’ha estrenat, la ficció ja ha estat renovada per a una segona entrega. El poc que se sap de l’argument de Pluribus és que “la persona més miserable de la Terra ha de salvar el món de la felicitat”, segons s’ha revelat des d’Apple TV+.
A més de Seehorn, la història està protagonitzada per Karolina Wydra i Carlos-Manuel Vesga, amb la participació especial de Miriam Shor i Samba Schutte, entre d’altres.