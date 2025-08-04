Prediccions del zodíac
Aries
Possiblement sorprenguis tots els que t'envolten amb les teves profundes paraules i coneixement de fets ocults. Ets com un diccionari caminant que treu vocabulari impressionant après mentre estudiaves al col·legi secundari. La combinació d'energia actual us ajudarà a mostrar el vostre coneixement al món d'una manera extremadament cridanera. Alhora, trobaràs atracció cap a aquells que saben igual que tu i que són també enginyosos.
Taure
Tindràs moltes idees per inventar noves maneres de treballar. Però et deixaran els altres expressar-les? L'alineació dels planetes no us facilitarà les coses en aquest dia, particularment en el camp dels negocis. Per tant, seria més intel·ligent mantenir els teus plans i notes al calaix del teu escriptori i esperar un millor moment. Per què no et relaxes sortint a córrer vigorosament o jugant tennis?
Bessons
Controla't! Avui hi ha tristesa flotant a l'aire. L'energia astral obrirà ferides velles. Tots aquells projectes que no t'han deixat concretar, totes aquelles bones oportunitats que no vas aprofitar... En comptes de rebolcar-te en l'autocompassió, busca dins del teu ésser per trobar la causa de la teva manca d'acció. A més, no és massa tard per actuar. El que no hagis fet encara es pot fer.
Cranc
Aquest dia que s'acosta sentiràs una mica d'estrès. És hora que brillis en els teus estudis o feina, però els temes relacionats amb la família o els sentiments et distreuran. Sents que treballes massa? L'energia astral actual sembla obligar-te a fer un moviment decisiu en una sola direcció, i resignar-te a la pèrdua de l'altra. Quin sacrificaràs?
Lleó
La configuració celestial indica que el dia que tens al davant no reportarà resultats immediats. Descorsador. No obstant, mai no vols assumir grans riscos, ja sigui en la teva vida emocional o professional. Només t'arrisques a coses segures. En els dies que tens al davant una vegada més voldràs fer-te valer. Avui, segueix la teva inclinació a comportar-te precavidament.
Verge
La influència astral d'aquest dia us indica que necessitareu compartir la vostra energia. No podràs aconseguir-ho tot sol. Qualsevol persona ha d aprendre a delegar. Com pots aprendre a confiar en la gent si no els dónes una oportunitat? No hi va haver un moment en què algú va confiar en tu? No? Bé, potser aquesta és l'arrel del problema. Només tu la pots rectificar.
Balança
Redefineix els teus objectius professionals perquè estiguin més en línia amb els teus valors personals. Assegureu-vos de treballar per a una causa que et resulti important. Aneu amb compte de treballar per a persones que valguin el vostre temps, cervell i energia. En aquest moment la influència dels planetes us ajudarà a pensar aquest tipus de temes d'una manera més emocional i honesta. Necessitaràs sentir-te bé sobre allò que fas i per a qui treballes.
Escorpí
Entraràs en conflicte amb algú que veu les coses des d'un angle completament diferent del teu. Tracta de no prendre'l com un atac personal. Mantingues concentració en el tema i no en la persona amb qui no estàs d'acord. L'energia celestial fa que les persones estiguin més sensibles que allò usual, especialment quan es tracta d'opinions, pensaments i idees. Intenta no agreujar la qüestió.
Sagitari
Possiblement vegis les coses des d'una perspectiva més analítica del que és usual, però vés amb compte a confiar massa en la teva ment i fallis a tenir en compte les teves emocions. No descomptis els poderosos sentiments que posseeixes, perquè molt possiblement aquests et donaran un punt de vista més real del que el teu cervell ho farà, especialment sota les influències planetàries d'aquest dia. Ajuda la teva ment i el teu cor que treballin junts en comptes de dos mitjans de control separats.
Capricornio
Hi ha una concentració molt important en la teva salut i les coses que necessites fer per mantenir un cos i ment fortes i alertes. Pensa amb perspectiva a llarg termini, i fes coses que ajudaran per mantenir una bona salut per als propers anys. Assegura't que no estiguis menjant aquestes amanides i pomes encara que pensis que és una tortura dolorosa que has de complir pel teu bé; fes-ho perquè tens una raó valedora.
Aquari
Tindràs un compromís emocional més alt amb la teva salut, serà un tema que consideraràs com un dels teus valors més importants. Gràcies a l'alineació planetària actual, estareu molt més conscients de la connexió entre ment, cos i esperit. Seràs molt més conseqüent de com s'interrelacionen aquestes coses i com s'afecten l'una a l'altra a nivells molt profunds encara que subtils. Pren passos més decidits perquè aquestes parts de la teva vida trobin un equilibri saludable.
Peixos
La teva ment possiblement estigui concentrada a les parts ocultes de la teva naturalesa, i als pensaments que desitges guardar-te. Gràcies a la configuració celestial d'aquest dia, seràs molt més conscient de les teves emocions i com s'amaguen darrere de la teva ment, creant onades de tensió i trastorns sota la superfície. Aquestes onades de sentiments possiblement tinguin un profund efecte en la manera com enfrontes els problemes que apareixen durant el dia.