Festa Major d'Andorra la Vella
LA PROPOSTA DEL DIA
FESTA MAJOR D’ANDORRA LA VELLA
9 h: ioga.
De 16 a 21 h: jocs de fusta.
12 h: sardanes.
14 h: arrossada popular.
18 i 19 h: Mou-te.
18.30 h: sardanes.
19.45 h: cursa Els menairons.
21.30 h: Amunt! Espectacle d’humor
23 h: Nil Moliner + DJ Oscar Babani.
TEATRE I DANSA
‘ETERI’
Espectacle de dansa contemporània i piano amb Kic Barroc i Emma Riba. Hora: 19 h. Plaça de l’Església. Escaldes-Engordany.
ACTIVITATS INFANTILS
‘ADÉU PETER PAN’, AMB FESTUC TEATRE
A la Maria, una nena amb molta imaginació, li encanten els contes, les històries i aventures que li explica el seu avi, amb qui passa totes les tardes jugant a ser Peter Pan. Hora: 11 h. Plaça de l’Església. Encamp.
EXPOSICIONS
‘SALT AL VUIT’
Selecció dels millors acudits del vinyetaire Jordi Planellas, durant els vuit anys al Diari d’Andorra. Museu del Còmic. La Massana. Fins al 16 d’agost.
‘KARABAN’
Mostra fotogràfica que repassa el paisatge natural i humà que va acompanyar Elena Milà i David Vilanova, moguts per l’objectiu de recaptar fons per l’ONG Kings and Queens of Kibera. Bici Lab Andorra. Andorra la Vella. Fins al 27 de setembre.
‘ALBRECHT DÜRER’
Exposició que analitza la trajectòria artística d’Albrecht Dürer com a gravador a través d’un recorregut per les seves obres cabdals, que incideix en els seus amplis focus d’interès i en la versatilitat de la seva creació. Centre d’Art. Escaldes-Engordany. Fins a l’11 d’octubre.
‘CARBÓ VEGETAL: L’OR NEGRE DELS POBRES’
L’exposició de fotoperiodisme de Pascal Maitre posa de manifest la duresa i la importància de la producció i comercialització del carbó vegetal per a la subsistència de moltes comunitats. MW Museu de l’Electricitat. Encamp. Fins al 30 de novembre.