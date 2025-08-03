AGENDA
Trial de dos dies
LA PROPOSATA DEL DIA
TRIAL DOS DIES D’ARINSAL
Competició emocionant que reunirà els millors pilots de trial en un dels escenaris més espectaculars d’Andorra. Arinsal. La Massana.
FESTES I TRADICIONS
FESTA MAJOR D’ANDORRA LA VELLA
De 8 a14 h: Open de pesca.
De 10 a 14 h: XLIX Marató d’escacs.
D’11 a 23 h: Mercat de la Vall.
11 h: missa.
D’11.30 a 14 i 16 a 20.30 h: jocs de fusta.
12 h: Ball del Contrapàs.
De 16 a 21 h: Festa del joc.
16.30 h: Campionat de botifarra.
17 h: ball de tarda.
17 h: sardanes.
18 h: versions per a xics.
19.30 h: Festa de l’escuma.
De 21 a 1 h: Festa Glow del Rusc.
21.30 h: Versus.
22 h: Il·lu.
23 h: La Principal de la Bisbal més Old School.
TEATRE I DANSA
‘TURISTES I BANYISTES’
Ruta teatralitzada. Sortida de la placeta de l’Esbart Santa Anna i recorregut pels carrers d’Engordany. A càrrec de la Cia. Animal Escola de Teatre. Hora: 11, 11.15 i 11.30 h. Escaldes-Engordany.
EXPOSICIONS
‘SALT AL VUIT’
Selecció dels millors acudits del vinyetaire Jordi Planellas, durant els vuit anys al Diari d’Andorra. Museu del Còmic. La Massana. Fins al 16 d’agost.
‘KARABAN’
Mostra fotogràfica que repassa el paisatge natural i humà que va acompanyar Elena Milà i David Vilanova, moguts per l’objectiu de recaptar fons per l’ONG Kings and Queens of Kibera. Bici Lab Andorra. Andorra la Vella. Fins al 27 de setembre.
‘ALBRECHT DÜRER’
Exposició que analitza la trajectòria artística d’Albrecht Dürer com a gravador a través d’un recorregut per les seves obres cabdals, que incideix en els seus amplis focus d’interès i en la versatilitat de la seva creació.
Centre d’Art. Escaldes-Engordany. Fins a l’11 d’octubre.