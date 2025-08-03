CARTELLERA
Tipos Malos 2
Consulta la cartellera i els horaris dels Cinemes Illa Carlemany i Cinemes Guiu
CINEMES ILLA CARLEMANY
Tipos malos 2 12.00 15.30 16.15**** 17.30
18.15**** 19.45 21.45
Devuélvemela 18.00 20.00 22.30
Quíen quiere casarse con un astronauta? 17.45
Los 4 fantásticos: primeros pasos 12.15** 17.00** 19.30** 20.15****
22.00**
Pitufos 11.30 15.15
Superman 19.45 22.15
Padre no hay más que uno 5 17.45
Jurassic world: el renacer 19.30 22.00
Elio 11.45 15.45
Como entrenar a tu dragón 12.15 15.30
F1 22.00
Lilo & Stich 11.45 15.45
CINEMES GUIU
Tipos malos 2 17.15 19.15
La gran ambición 19.15
Misterioso asesinato en la montaña 17.00