Prediccions del zodíac
Aries
Serà un bon dia per jugar cartes, però no tens permès fer trampa. Els planetes provocaran una influència ben coneguda per les persones que se senten atretes per situacions amb límits. Per tant, diverteix-te amb aquesta alineació planetària. De totes maneres, avui juga tot el que puguis, però primer fixa't que no tinguis res a perdre.
Taure
Per crear una situació laboral saludable a casa potser caldrà una mica de disciplina. Potser sentis que algú acaba d'estrènyer el fre del teu bon humor. Podria caldre una mica d'estructura pràctica i disciplina per esbrinar la veritat. La configuració astral d'avui t'està demanant que adoptis una actitud pràctica pel que fa a les teves emocions.
Bessons
Avui el teu estat d'ànim general podrà estar una mica baix, però no et preocupis. Potser sentis que una força externa t'afecta, però hauries de considerar-la una oportunitat per minorar la marxa i avaluar tots els fets abans de continuar avançant. No permetis que el pessimisme dels altres t'essorti. La felicitat ve de dins. Avui l'energia astral està jugant banyant les coses amb una llum de practicitat.
Cranc
Pel que fa a les teves emocions, et trobes en una etapa en què colliràs allò sembrat. Durant aquest període podries descobrir que tendeixes a confiar en tu en lloc de recórrer als altres. El teu estat d'ànim general hauria de ser bo, encara que podràs descobrir que certes obligacions i responsabilitats associades a les teves finances t'estan retenint d'alguna manera. Hi haurà ansietat a les teves emocions.
Lleó
Últimament tendeixes a concentrar-te més en la teva carrera i en allò que desitges aconseguir professionalment. Elabora els teus objectius i com penses assolir-los. Has de comprendre que potser has d'assumir més responsabilitat i adoptar una actitud més disciplinada que la manifestada en aquests darrers temps. Recorda establir un equilibri saludable entre treball i diversió fent èmfasi a la feina!
Verge
Avui és probable que agudissis el teu sentit de l'obligació cap a la feina. De fet, podràs descobrir que aquesta serietat exerceix un gran pes sobre les teves emocions. Tracta de no aclaparar-te pel sentiment que tot ha de ser perfecte. Som humans i cometem errors. Avui, els planetes et recorden que no has de sacrificar la teva salut per la feina.
Balança
Avui podries conduir un batalló a combat, ja que sentiràs un gran desig d'empènyer cap endavant. L'energia celestial posarà la vostra necessitat de glòria juntament amb la necessitat d'actuar en equip. Què hi ha de gloriós en això? Seguiràs la teva pròpia cerca de l'or, però se t'adverteix que possiblement tinguis èxit quan combinis els teus esforços amb els dels altres.
Escorpí
Canviaràs el teu look i el teu estil de tall de cabell. Certament posaràs el millor de tu per augmentar el teu atractiu. Si t'estàs preparant per a una cita a cegues, el dia per davant t'aportarà moltes emocions. Però sembla que la vostra confiança personal no és la usual. Amb aquesta influència planetària, si desitges que el romanç progressi, hauràs de prendre certs riscos.
Sagitari
Amb l'alineació planetària, el dia d'avui us donarà l'oportunitat de pensar sobre les maneres que teniu per reconstruir el vostre cercle social. Semblaria que estàs protegint les teves amistats, però amb quin criteri? Possiblement la responsabilitat i la solidesa siguin les coses més importants per a tu. De totes maneres, pots esperar haver de justificar les teves decisions, per més dolorosa i difícil que pugui ser aquesta tasca.
Capricornio
Necessitaràs comunicar detalls de la cerca interior. L'alineació astral t'empenyerà a animar-te a mostrar-te al món com ets realment. No és fàcil de fer, no després de la manera de ser que has tingut sempre! Trobareu algú que us ajudarà a mostrar-vos en tota la vostra autenticitat. Si no ho fas, busca-li pel teu compte!
Aquari
Sents desitjos de tornar a escola? O de començar amb una nova relació? Amb l'alineació astral actual, potser és un bon moment per prendre iniciatives. Però abans de signar res, assegureu-vos d'analitzar les coses abans de prendre la decisió. Fes un reconeixement de tots els detalls del terreny. Segurament t'irritis per aquesta recomanació, però per què perdre el temps perseguint papallones imaginàries?
Peixos
Avui sentiràs inclinació a atreure latenció de la teva parella. Però la configuració planetària us aconsellarà que busqueu una font interior de seguretat en vós en comptes de dependre de l'afecte d'una altra persona per estimular el vostre ego. De fet, si avui no esperes cap tipus d'estima, rebràs de munts!