TELEVISIÓ
Més crims a Netflix
La sèrie antològica de Ryan Murphy ‘Monstruos’ centrarà la quarta temporada en el cas de Lizzie Borden, acusada d’assassinar el pare i la madrastra el 1892.
Netflix ja ha escollit el crim que recrearà a la temporada 4 de Monstruos i l’actriu que interpretarà la criminal: Ella Beatty. L’artista, que va debutar a la petita pantalla al costat de Ryan Murphy a Feud: Capote vs. The Swans, donarà vida a Lizzie Borden, qui va ser jutjada i absolta de l’assassinat amb una destral del pare i la madrastra a Fall River, Massachusetts, l’any 1892.
Beatty (a la foto) va aconseguir el paper després d’un llarg procés de càsting que es va dur a terme en diversos països. Però no estarà sola: l’acompanyaran en la història Rebecca Hall i Vicky Krieps, els altres noms confirmats fins a la data. La primera interpretarà la madrastra i la segona sembla que encarnarà una criada.
El capítol pilot el dirigirà Max Winkler, que també estarà darrere les càmeres en el primer episodi d’American Love Story. Les actrius escollides també formen part de l’univers de Murphy: Hall protagonitza la seva pròxima sèrie The Beauty i Krieps també participarà en la tercera entrega de Monstruos.
Cal recordar que la franquícia es va llançar amb La historia de Jeffrey Dahmer, i va continuar amb la de Lyle i Erik Menéndez. Fa diversos mesos es va anunciar que la tercera temporada havia escollit Charlie Hunnam per interpretar l’infame assassí en sèrie Ed Gein, i ara es confirma que la quarta tractarà el cas de Borden.
Lizzie Borden es va fer coneguda als Estats Units arran dels assassinats del pare i la madrastra amb una destral. El judici va ser objecte d’una gran cobertura mediàtica i ha perdurat en la cultura popular.
El cas ha aparegut en nombroses adaptacions cinematogràfiques, televisives i teatrals. Les més recents són Las Crónicas de Lizzie Borden, amb Christina Ricci, i el film del 2018 Lizzie, protagonitzat per Chloë Sevigny.